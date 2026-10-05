România - Suedia, de la ora 21:45! Analiza lui Dan Chilom

De Dan Chilom

Ultima partidă din această campanie a Ligii Națiunilor are loc în această seară pe Arena Națională, în fața a peste 45 de mii de suporteri.

Adversarul? Suedia, cea care a fost până acum cea mai blândă cu noi, dacă putem spune așa. România are 0 puncte și un golaveraj de 3-12 după aceste 3 partide și vine cu moralul zdrobit, după una dintre cele mai aspre înfrângeri din istorie într-un meci oficial, 0-6 la Varșovia, în Polonia. De partea cealaltă, nordicii sunt primii în grupă, cu 7 puncte și un golaveraj de 6-3.

Echipe probabile:

România (4-3-1-2): Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - Olaru, Screciu, Cicâldău - Stanciu - Man, Fl. Tănase

Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - Olaru, Screciu, Cicâldău - Stanciu - Man, Fl. Tănase Suedia (4-4-2): Johansson - Svensson, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Bergvall, Karlström, Nanasi - Zeneli, Gyökeres

Casele de pariuri o dau favorită și, pe bună dreptate, pe Suedia, căreia îi acordă o cotă în jur de 1.77 la victorie. Egalul are 4.20. O victorie a reprezentativei noastre, care nu are niciun vârf autentic în primul unsprezece, dar nici în lot, este cotată cu 4.45.

Hagi nu îi are la dispoziție pe Drăgușin, Ghiță (suspendați), M. Marin, Bîrligea, L. Munteanu (accidentați).

Graham Potter, selecționerul Suediei, nu se poate baza nici el pe mai mulți jucători de valoare, cum ar fi Ayari, Nygren, Lagerbielke, Stroud, Walemark, Isak, Elanga, toți accidentați.

România ocupă acum locul 52 mondial, iar oaspeții din această seară, locul 37. Echipa scandinavă fiind prezentă la Mondialul din SUA din această vară.

Ultimele trei meciuri directe s-au terminat toate cu victoria Suediei.

Elchin Masiyev din Azerbaidjan va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,00 cartonașe galbene pe meci și 0,13 roșii.

Sugestia Sport.ro: Șansă dublă X2