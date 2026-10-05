VIDEO EXCLUSIV Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam”

Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Rodion Cămătaru (68 de ani) și-a exprimat opinia, la VOYO SPORT LIVE, cu privire la motivele pentru care România a pierdut primele trei meciuri din Liga Națiunilor, sub comanda lui Gică Hagi.

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Din articol

Cămătaru a spus că, dacă ar fi fost selecționer, s-ar fi bazat pe un lot de 25 de jucători în cele patru partide din septembrie și octombrie. 

Gică Hagi, sub lupa lui Rodion Cămătaru

Hagi a convocat 33 de fotbaliști și a încercat să îi rotească în confruntările din Liga Națiunilor, decizie greșită în opinia legendei lui Dinamo și a Universității Craiova. 

„N-a funcționat, în primul rând, pregătirea pentru aceste meciuri. Eu unul, la fel cum au zis-o și alții, dacă eram selecționer aveam un lot de 25 de jucători și cu ăia jucam.

Mai faci schimbări, dar nu poți să joci cu echipe diferite de la un meci la altul. Una acasă, una în deplasare, nu există așa ceva, după părerea mea! Să vezi alți jucători nu se poate face în meciuri într-o grupă oficială. Faci în meciuri amicale”, a declarat Rodion Cămătaru, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Rodion Cămătaru

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Rodion Cămătaru / Sursă: Getty Images
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Rodion Cămătaru, o legendă a fotbalului românesc

Rodion Cămătaru a fost legitimat la Universitatea Craiova între anii 1974 și 1986, iar la Dinamo între 1986 și 1989. 

În sezonul 1986–87, a fost golgheterul Ligii 1 din partea „câinilor” și a câștigat Gheata de Aur a Europei, care i-a fost însă retrasă. 

Cămătaru a cucerit alături de olteni toate trofeele din cariera sa, la nivel de club, respectiv două campionate și patru Cupe ale României. El mai are în palmares și Cupa Balcanică în tricoul naționalei. 

  • 198 de goluri a marcat fostul atacant în 378 de meciuri din Liga 1. 
  • 75 de selecții și 22 de goluri a strâns Rodion Cămătaru pentru naționala României, la care a evoluat între anii 1978 și 1990.
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