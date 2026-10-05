Cămătaru a spus că, dacă ar fi fost selecționer, s-ar fi bazat pe un lot de 25 de jucători în cele patru partide din septembrie și octombrie.

Gică Hagi, sub lupa lui Rodion Cămătaru

Hagi a convocat 33 de fotbaliști și a încercat să îi rotească în confruntările din Liga Națiunilor, decizie greșită în opinia legendei lui Dinamo și a Universității Craiova.

„N-a funcționat, în primul rând, pregătirea pentru aceste meciuri. Eu unul, la fel cum au zis-o și alții, dacă eram selecționer aveam un lot de 25 de jucători și cu ăia jucam.

Mai faci schimbări, dar nu poți să joci cu echipe diferite de la un meci la altul. Una acasă, una în deplasare, nu există așa ceva, după părerea mea! Să vezi alți jucători nu se poate face în meciuri într-o grupă oficială. Faci în meciuri amicale”, a declarat Rodion Cămătaru, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.