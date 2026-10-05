Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Robert Niță, răspuns fără ezitare

În condițiile rezultatelor sub așteptări, publicul se întreabă dacă Gică Hagi va continua pe banca echipei naționale la finalul partidelor din UEFA Nations League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 5 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Ion Alexandru.

Întrebat despre viitorul selecționerului, Robert Niță a transmis că ar fi dezamăgit dacă acesta își va prezenta demisia. Analistul VOYO SPORT LIVE susține că Gică Hagi iubește foarte mult echipa națională, iar ceea ce a realizat în viață îl recomandă să continue drumul început în primăvara lui 2026.

„Pentru mine, crescând cu Gică Hagi și cunoscându-l ca antrenor, ar fi o mare dezamăgire, indiferent de ce se întâmplă în această seară, să renunțe. O mare dezamăgire!

Noi îl știm pe Hagi un căpitan, un conducător, un lider, un antrenor care a câștigat, un jucător care a câștigat, un om care iubește echipa națională a României. Aș fi dezamăgit să aud, în ciuda execuției publice din momentul de față, că spune pas și că renunță, lăsând la o parte familia, la ce iubește el cel mai mult”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.