Arina Sabalenka a avut un sezon 2026 de succes, urmărind bilanțul de 48 de victorii semnate în cele 61 de partide oficiale disputate, dar ghinionist, având în vedere cele două înfrângeri suferite în cele două finale de turneu de mare șlem jucate.

Cu locul întâi pierdut în clasament, bielorusa nu a avut parte de o revanșă nici în Turneul Campioanelor, unde a pierdut întâlnirea decisivă cu ucraineanca Elina Svitolina, în ultima etapă a fazei grupelor.

Arina Sabalenka, mai multe amenzi decât trofee, în 2026

Frustrată de joc și de rezultat, Arina Sabalenka a reacționat nervos și a înjurat, în limba rusă, un grup de fani ucraineni care o susțineau pe Elina Svitolina.

„Cuvintele mele nu i-au fost adresate Elinei. Eram frustrată din cauza unui mic grup de spectatori care se bucura de greşelile mele într-o manieră ostilă şi am reacţionat emoţional în acel moment", a precizat Sabalenka într-o postare pe reţelele de socializare.

"Cu toate acestea, ar fi trebuit să-mi gestionez frustrarea altfel şi îmi cer scuze faţă de oricine s-a simţit jignit", a adăugat Sabalenka, fostul număr 1 WTA.

În 2026, Arina Sabalenka a câștigat trei titluri WTA, la Brisbane, Indian Wells și Miami.