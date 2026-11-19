Gigi Becali a realizat primul transfer din mercato de iarnă. Petru Popescu, atacant care a impresionat la echipa națională, a fost adus la FCSB în schimbul sumei de 250.000 de euro.
Motivul pentru care Petru Popescu vindea mașini! Dezvăluirile lui Lilian Popescu
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Lilian Popescu.
La scurt timp după transferul la FCSB, în spațiul public a reieșit faptul că, pentru a produce un venit suplimentar, Petru Popescu aducea mașini din Germania, iar ulterior acestea erau vândute la un preț mai mare. Gigi Becali a dezvăluit că atacantul va avea un salariu de 10.000 de euro la echipa sa, după ce la Petrocub Hîncești avea o remunerație de doar 4.000 de euro.
Despre această speță a vorbit și Lilian Popescu la VOYO SPORT LIVE. Selecționerul Moldovei a expus că salariile în Republica Moldova sunt mult sub nivelul SuperLigii, astfel că în dese rânduri jucătorii fac și ceva extra pe lângă fotbal.
Cât despre Petru Popescu, tehnicianul e convins că, în cazul în care va fi serios în perioada de la FCSB, va reuși să se întrețină strict din fotbal.
„(n.r. - Vânzarea mașinilor) Eu să vă spun un lucru, fiecare decizie trebuie respectată. Nu știu dacă cunoașteți salariile din Moldova. Sunt sigur că se va concentra la fotbal, că e băiat deștept. Dacă va reuși în fotbal, nu va trebui să mai facă și ceva pe lângă.
(n.r. - Salariile în Moldova sunt de 4.000 de euro?) Nu la toți! Eu vorbesc de toate cluburile, sunt mulți fotbaliști în Moldova care mai practică și altceva”, a declarat Lilian Popescu la VOYO SPORT LIVE.