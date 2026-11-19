Real Madrid i-a fixat prețul lui Vinicius

După ofertele din zona arabă, starul brazilian al lui Real Madrid a fost dorit și de Arsenal, campioana din Premier League, care ar vrea să dea o adevărată lovitură la capitolul imagine cu transferul lui Vinicius.

Potrivit jurnalisului Josep Pedrerol de la El Chiringuito TV, sud-americanul ar putea face obiectul unui transfer doar dacă Real Madrid va primi o sumă pe măsura așteptărilor. Mai exact, Florentino Perez cere nu mai puțin de 150 de milioane de euro pentru Vinicius.

În acest sezon, evoluțiile lui Vinicius sub comanda lui Jose Mourinho nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. În 12 partide disputate în toate competițiile, acesta a marcat un singur gol, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.