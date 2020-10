Dorinel Munteanu va candida pentru Senatul Romaniei! Fostul fotbalist isi argumenteaza decizia: "In Romania mi s-au inchis toate usile ca antrenor!" 

Dorinel Munteanu a candidat la functia de consilier local in Galati, de pe prima pozitie a listei, insa partidul sau nu a reusit obtina un scor care sa-l trimita pe acesta la Primarie.

Cel mai selectionat fotbalist din istoria nationalei Romaniei este de parere ca poate ajuta foarte mult fotbalul din postura de senator, dand exemplu Ungariei care prin politic a reusit sa-si dezvolte infrastructura in sport.

"Am jucat fotbal in Romania, stiu care sunt lipsurile sportului romanesc, stiu de ce legi e nevoie pentru a sustine acest fenomen. Poate pentru multi a fost o surpriza de proportii sa auda ca Dorinel vrea sa fie senator, dar, repet, cred ca pot sa ajut si fotbalul si sportul. Eu nu voi fi ca alti politicieni care intra in Parlament fara sa-si doreasca sa faca ceva, ci doar sa bifeze prezente acolo. In plus, nu vad nicio strategie din partea Romaniei pentru sport, pentru fotbal, nimic! Ma uit la Ungaria cat de mult sprijina sportul ca politica nationala si iata ca se vad rezultatele", a declarat Dorinel Munteanu pentru Gazeta Sporturilor.

Dorinel Munteanu nu mai accepta situatia din fotbalul romanesc si a decis sa se lase de antrenorat."Neamtul" este de parere ca cei din "Generatia de Aur" ar trebui sa fie implicati in tot ceea ce tine de fotbal in Romania, doar ca acest lucru nu se intampla.

"Pentru ca fotbalului romanesc sa-i mearga bine e nevoie ca la aceeasi masa sa stea toti cei care il pot ajuta. Iar eu cred ca noi, cei din 'Generatia de Aur', prin ceea ce am facut in fotbal, am putea sa aducem ceva de valoare. Nu stiu de ce nu suntem chemati la aceasta masa, altii trebuie sa raspunda."

Dorinel Munteanu este de parere ca imaginea lui nu se va deteriora odata cu intrarea in politica, fiind de parere ca a dat tot ceea ce a avut mai bun in fotbal in momentul in care a activat in acest domeniu.

"Chiar n-am teama ca imaginea mea se va compromite, eu nu sunt ca altii. In plus, eu nu intru in politica pentru notorietate, eu am facut ceva pentru aceasta tara, eu vreau doar sa ajut domeniu in care m-am format ca sportiv si ca om."