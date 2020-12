Dorinel Munteanu a iesit la vot! Fostul campion al Ligii 1 candideaza pentru postul de senator! Ce planuri are pentru sportul din Romania

Dorinel Munteanu candideaza pentru un post de senator.

In aceasta dimineata, Munteanu a fost vazut la o sectie de votare, unde a mers inca de la ora 9:30 pentru a-si pune stampila pe buletinul de vot.

Cel mai selectionat fotbalist din istoria echipei nationale a Romaniei a candidat la functia de consilier local in Galati, de pe prima pozitie a listei, insa partidul sau nu a reusit sa obtina un scor bun.

Astfel, Munteanu a decis sa candideze pentru Senatul Romaniei. Fostul fotbalist si antrenor considera ca poate ajuta foarte mult fotbalul daca se implica in politica, dand exemplul Ungariei care a reusit sa-si dezvolte infrastructura in sport prin implicarea in politica.

"Poate pentru multi a fost o surpriza de proportii sa auda ca Dorinel vrea sa fie senator, dar, repet, cred ca pot sa ajut si fotbalul si sportul. Eu nu voi fi ca alti politicieni care intra in Parlament fara sa-si doreasca sa faca ceva, ci doar sa bifeze prezente acolo.

In plus, nu vad nicio strategie din partea Romaniei pentru sport, pentru fotbal, nimic! Ma uit la Ungaria, cat de mult sprijina sportul ca politica nationala, si iata ca se vad rezultatele", a declarat Munteanu cand si-a anuntat candidatura.