Fost fotbalist cu performanțe importante, Bale, cel care în 2013 devenea cel mai scump fotbalist din lume, după ce era cumpărat de Real Madrid de la Tottenham pentru 100 de milioane de euro, și-a încheiat cariera în ianuarie 2023, după o ultimă experiență în MLS, la Los Angeles FC.

El putea reveni vara trecută în fotbal, însă din postura de patron. Galezul a făcut o ofertă de 40 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra clubul din orașul natal, Cardiff City, dar mutarea nu s-a concretizat în cele din urmă.

Problemele personale l-au făcut pe Gareth Bale să se retragă: ”Familia, cea mai importantă”

Recent, într-un interviu acordat, Bale a dezvăluit motivul principal pentru care a renunțat la fotbal atât de devreme, într-un mod surprinzător pentru majoritatea fanilor.

Din spusele galezului, la mijloc au fost anumite probleme personale, cu tatăl său. Și-a dat seama că îi este greu să mai joace fotbal în astfel de condiții, astfel că a preferat să se retragă și să îi fie alături.

”Mă simt incredibil de norocos că mi-am realizat visul de a practica sportul pe care îl iubesc. Mi-a oferit cu adevărat unele dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Tatăl meu s-a îmbolnăvit și asta a jucat un rol imens în decizia mea.

Oamenii nu știu prin ce trece cineva acasă, dar mi-am dat seama curând că există mai mult în viață decât fotbal. (N.r. - Tatăl său) a sacrificat totul când eram mai tânăr. M-a dus peste tot. Fără tata și părinții mei, nu aș fi fost unde sunt astăzi.

Am realizat atât de multe în cariera mea, încât a juca într-o Cupă Mondială a fost aproape ultimul lucru pe care mi-l doream. Nu a mers extraordinar de bine pentru noi, dar a fost prima dată în 64 de ani. După aceea, nu am simțit că mai aveam nimic altceva de realizat, în ceea ce privește obiectivele”, a spus Bale într-un interviu acordat pentru Revista GQ.

Gareth Bale, carieră plină de reușite

Gareth Bale a avut o carieră impresionantă ca fotbalist, de aproape 17 ani, dar s-a retras după jumătate de sezon petrecut în MLS, la Los Angeles FC.

De-a lungul carierei, Gareth Bale a evoluat pentru Southampton, Spurs, Real Madrid și Los Angeles FC. Apogeul a fost la gruparea de pe Santiago Bernabeu, unde a câștigat 5 trofee UEFA Champions League, 4 Campionte Mondiale ale Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 titluri în LaLiga, o Cupă a Spaniei și 3 Supercupe.

