"De 15 ani ma judec cu Steaua!" Dorinel Munteanu, in proces cu Gigi Becali! Suma mare de bani pe care fiscul german i-a blocat-o 

Dorinel Munteanu (52 ani) se afla in proces cu Gigi Becali si FCSB din cauza impozitelor neplatite la salariul sau!

La 15 ani distanta de la plecarea sa din Ghencea, Dorinel Munteanu are probleme cu fiscul din Germania, care i-a blocat suma de 300 000 de euro, dupa ce ros-albastrii nu i-au platit impozitele pe salariu.

"Ma judec de ani de zile pentru perioada in care am fost jucator acolo si n-au platit impozite pentru salariul meu! Eu sunt rezident in Germania, am toata documentatia depusa acolo pentru venitul meu. De 15 ani ma judec cu Steaua si-am castigat in toate instantele, dar n-am primit nimic. Steaua nu mi-a platit impozitul la statul roman, nemtii imi cer o dovada ca s-a platit aici. Mi-au oprit fiscul german o suma foarte mare de bani... Peste 300.000 de euro sunt blocati. Eu trebuie sa dovedesc ca s-au platit si n-am cum!", a spus Dorinel Munteanu conform Gazetei.

Dorinel Munteanu a jucat in Ghencea doua sezoane, in perioada 2003-2005, iar in 2008 s-a intors ca antrenor al ros-albastrilor, insa a rezistat doar 8 meciuri pe banca tehnica.