EXCLUSIV | "Nu inteleg! Cand echipa are nevoie de tine sa pleci!" Dorinel Munteanu ii CRITICA pe jucatorii care s-au retras de la nationala! Propunere pentru Radoi

Dorinel Munteanu (52 ani) a vorbit despre situatia nationalei Romaniei.

Fostul mare fotbalist al Romaniei a comentat situatia nationalei lui Mirel Radoi si a posibilitatilor pe care selectionerul le are in ceea ce priveste lotul.

Dorinel Munteanu a criticat decizia lui Ciprian Tatarusanu, un jucator de baza al nationalei, de a se retrage si l-a sfatuit pe selectioner sa ia masuri pentru a-l face sa se razgandeasca.

"Nu prea avem jucatori romani care sa poata fi remarcati. Maxim inainte sa plece Sumudica, inscria pe banda rulanta, Stanciu, nu stiu ce se mai intampla cu el, nu l-am mai urmarit. Aria de selectie este foarte mica in momentul de fata. In campionatul intern trebuie sa ne uitam la primele 3 locuri.

Mai este Chiriches la Sassuolo, dar si el are fluctuatii de forma.

Pentru mine e tot timpul o surpriza cand un jucator se retrage. Nu pot inteleg, cand echipa nationala are nevoie de tine, e de neinteles. La portari trebuie sa ne indreptam spre capionatul intern. Un portar cu experienta e Balgradean.

Cred ca ar trebui insistat cu Tatarusanu, el e in prezent la Milan, ar fi de mare ajutor pentru noi in momentul de fata. Nu stiu de ce nu ar incerca Mirel sa il intoarca. Nu este un lucru nemaipomenit sa insisti la un jucator sa il convingi. Nu am inteles si nu o sa inteleg de ce, a fost cel mai iubit si apreciat jucator, de ce s-a retras", a spus Dorinel Munteanu la PRO X.