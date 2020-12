Dupa Morosanu, un alt luptator de K1 a obtinut o functie de politician! Daniel Ghita a castigat un mandat de deputat! Ce rezultate au obtinut Adrian Neaga si Dorinel Munteanu

Fostul luptator K1 Daniel Ghita a deschis lista PSD la Camera Deputatilor in Ilfov.

Dupa candidatura lui Catalin Morosanu la Consiliul Judetean Galati, un alt luptator de K1 a decis sa candideze pentru o functie politica. Daniel Ghita a candidat pentru un post de parlamentar, iar partidul din care face parte a obtinut aproximativ 30%. Luptatorul de K1 si-a anuntat victoria la alegeri printr-o postare pe contul sau de Facebook, spunand: "Nimic fara Dumnezeu!".

De asemenea, fostii fotbalisti Adrian Neaga si Dorinel Munteanu au luptat pentru un loc in Parlamentul Romaniei. Neaga a candidat pe listele din judetul Arges si partidul din care face parte a obtinut doar 1,3% din voturi si nu va intra in Parlament.

Dorinel Munteanu a candidat pe listele pentru Consiliul Local Galati si a pierdut. Acum, la alegerile parlamentare, fostul mare jucator a candidat pentru o functie in Senatul Romaniei in Cluj. Munteanu este la limita pentru a prinde un loc de senator, partidul al carui lider este Traian Basescu fiind la limita in acest moment, cu 4,9% din voturi. Voturile din Diaspora ar putea ajuta partidul sa treaca de 5%, pragul impus pentru ca un partid sa intre in Parlament.