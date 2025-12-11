Cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă la începutul stagiunii, pentru mutările din vară invocând ”oportunități de nerefuzat”.

În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro. Cum ”câinii” sunt, la cum arată lucrurile până acum, chiar dacă mai sunt de jucat destul de multe runde din întrecerea regulară, cu șanse mari să se califice în play-off-ul din Superliga României, se dorește întărirea echipei și în această iarnă.

Dinamo a fost și ea interesată de Kevin Ciubotaru

Astfel, din informațiile Sport.ro, Dinamo s-a gândit inclusiv la aducerea unui fotbalist de națională, la aducerea lui Kevin Ciubotaru! FCSB și FC Hermannstadt s-au înțeles pentru fundașul stânga, urmând ca formația campioană să negocieze și cu jucătorul, dar și formația din ”Ștefan cel Mare” s-a gândit la aducerea acestuia.

Interesul a fost oprit de Dinamo în momentul în care a aflat care sunt pretențiile financiare ale clubului din Sibiu, iar astfel a preferat să nu mai intre într-o cursă contra unor formații mai potente financiar, precum FCSB sau Rapid.

Până la urmă, FCSB a plătit 450.000 de euro pentru aducerea fundașului, dar FC Hermannstadt a rămas și cu procente dintr-un viitor transfer. Dinamo nu a vrut să intre într-o ”licitație”, având ca istoric și modul în care negociază conducerea FC Hermannstadt, după cum a aflat Sport.ro.

Conducerea FC Hermannstadt, cunoscută pentru modul în care negociază

În trecut, conducerea sibienilor s-a remarcat prin faptul că ține mult la prețurile jucătorilor care impresionează și nu îi lasă să plece decât pentru sume pe care le consideră corecte. Așa s-a întâmplat și acum, când Dinamo a dorit o dublură pe postul de fundaș stânga, unde bucureștenii îl au în acest moment pe Raul Opruț.

