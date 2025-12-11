EXCLUSIV Dinamo a țintit transferul unui fotbalist din naționala României! De ce a picat mutarea

Dinamo a țintit transferul unui fotbalist din naționala României! De ce a picat mutarea
Dinamo pregătește campania de transferuri din iarnă.

Cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă la începutul stagiunii, pentru mutările din vară invocând ”oportunități de nerefuzat”.

În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro. Cum ”câinii” sunt, la cum arată lucrurile până acum, chiar dacă mai sunt de jucat destul de multe runde din întrecerea regulară, cu șanse mari să se califice în play-off-ul din Superliga României, se dorește întărirea echipei și în această iarnă.

Dinamo a fost și ea interesată de Kevin Ciubotaru

Astfel, din informațiile Sport.ro, Dinamo s-a gândit inclusiv la aducerea unui fotbalist de națională, la aducerea lui Kevin Ciubotaru! FCSB și FC Hermannstadt s-au înțeles pentru fundașul stânga, urmând ca formația campioană să negocieze și cu jucătorul, dar și formația din ”Ștefan cel Mare” s-a gândit la aducerea acestuia.

Interesul a fost oprit de Dinamo în momentul în care a aflat care sunt pretențiile financiare ale clubului din Sibiu, iar astfel a preferat să nu mai intre într-o cursă contra unor formații mai potente financiar, precum FCSB sau Rapid.

Până la urmă, FCSB a plătit 450.000 de euro pentru aducerea fundașului, dar FC Hermannstadt a rămas și cu procente dintr-un viitor transfer. Dinamo nu a vrut să intre într-o ”licitație”, având ca istoric și modul în care negociază conducerea FC Hermannstadt, după cum a aflat Sport.ro.

Conducerea FC Hermannstadt, cunoscută pentru modul în care negociază

În trecut, conducerea sibienilor s-a remarcat prin faptul că ține mult la prețurile jucătorilor care impresionează și nu îi lasă să plece decât pentru sume pe care le consideră corecte. Așa s-a întâmplat și acum, când Dinamo a dorit o dublură pe postul de fundaș stânga, unde bucureștenii îl au în acest moment pe Raul Opruț.

Totuși, Opruț era greu de scos din echipă, iar suma de bani importantă pe care Dinamo ar fi plătit-o pentru Ciubotaru nu era, cumva, în conformitate cu modul în care vede stafful tehnic al ”câinilor” situația, mai ales că nu vrea să îl scoată din primul 11 pe Opruț.

Mai precis, Dinamo ar vrea o rezervă pentru Opruț, care până acum a fost titular în toate meciurile din campionat și în majoritate a fost chiar integralist. În 19 meciuri în care a jucat, doar în cinci nu a fost integralist.

Kevin Ciubotaru poate ajunge la FCSB. Campioana și FC Hermannstadt s-au înțeles

După ce l-a transferat deja pe Andre Duarte (28 de ani, fundaș central), Becali a anunțat că a rezolvat și transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).

Apoi, a venit și confirmarea din tabăra sibienilor. Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că există un acord între cele două cluburi în privința transferului. Acum, mai rămâne doar ca fundașul stânga să fie de acord cu un transfer la FCSB.

Acționarul de la Sibiu a dezvăluit că cele două cluburi s-au înțeles, în cadrul unui răspuns pentru impresara lui Ciubotaru, Liubliana Nedelcu, care a spus că ar priorizita un transfer în străinătate în cazul jucătorului pe care-l reprezintă.

Kevin Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în 2028, dar acesta ar putea fi adus la FCSB pentru a-l înlocui pe veteranul Risto Radunovic (33 de ani). Becali ar prefera să folosească un fundaș român de perspectivă în locul lui Radunovic.

