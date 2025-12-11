Arde Banatul! Timișoara găzduiește finala Dynamite Fighting Show 2025, iar fanii își pot întâlni favoriții cu o zi înainte de lupte

Timișoara se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale sfârșitului de an: finala Dynamite Fighting Show 2025, programată vineri, în Sala Sporturilor „Constantin Jude”.

  • Evenimentul va fi transmis LIVE pe Pro Arena și VOYO

Gala marchează încheierea sezonului și aduce în ring nume sonore ale sporturilor de contact, într-un eveniment sold out încă de acum aproape trei săptămâni.

„Finala de la Timișoara este una dintre cele mai puternice gale pe care le-am organizat. Biea și Corbeanu vin cu orgolii mari, cu ambiții mari, iar când doi bănățeni se luptă pentru supremație, știi sigur că vor ieși scântei. Este un interes foarte mare pentru lupta asta, iar Timișoara merită un astfel de meci”, a declarat promotorul Cătălin Moroșanu, care se așteaptă la o seară plină de spectacol.

Biea vs. Corbeanu – duelul care aprinde Timișoara

Main-eventul serii este confruntarea dintre Flavius Biea și Daniel Corbeanu, poate cel mai fierbinte meci pe care DFS îl propune în 2025. Biea, fost campion mondial la juniori în box, revine în fața publicului timișorean într-o luptă care îi testează experiența și determinarea. Corbeanu, unul dintre cei mai explozivi kickboxeri din istoria Banatului, promite un ritm agresiv și lovituri grele. Cei doi se află față în față după mai bine de un an de provocări.

„Anul ăsta am vrut să închidem sezonul în forță, iar Timișoara merita o ediție care să rămână în istorie. Oamenii vor vedea lupte adevărate, între sportivi care vin să lase tot în ring”, a mai spus Moroșanu.

Un card spectaculos, cu nume mari și lupte atipice

Între cele mai așteptate confruntări se numără și duelul dintre Florin „Rambo” Lambagiu și Eduard Gafencu, programat într-un format neobișnuit: o luptă de box pur, dar cu mănuși de MMA. Un concept riscant, dar spectaculos. De asemenea, veteranul Tolea Ciumac va avea un vertiabil duel David vs Goliat cu fostul campion național la box, Bili Mustafa. Nu vor lipsi nume precum Adrian Maxim, fost participant în Glory, Călin Petrișor, fost campion mondial ISKA, sau Andrei Varga, revelația sezonului 2024 în România.

„Mă uit pe card și îți spun sincer: n-ai cum să te plictisești. Lambagiu și Gafencu intră într-un format atipic, cu mănuși de MMA, doar box. Asta înseamnă că loviturile vor fi grele, directe, fără menajamente, iar KO-ul poate veni în orice secundă. Publicul va simți intensitatea de la primele secunde”, explică Moroșanu.

Pe lângă aceste dueluri, cardul include alte nume puternice ale sporturilor de contact românești, un mix gândit să țină sala în tensiune de la început până la final. Timișoara și Timișul va avea reprezentare puternică vineri seară. Pe lângă Biea și Corbeanu, în ring vor mai urca Bogdan Takacs, Ionuț Ciure, Cristian Conea, David Țăruși, Marian Dudu, Dănuț Coștoi și Natalia Semeniciuc.

Cu aproape 2.500 de locuri ocupate, gala este oficial sold out încă de acum trei săptămâni, un adevărat record, Timișoara transformându-se, pentru o seară, în capitala luptelor de contact. Cei care nu au reușit să prindă un loc în sală, vor putea urmări gala în direct pe Pro Arena, vineri, de la ora 20:00.

Joi, ora 17:00 – ultima șansă pentru fani să îi întâlnească pe luptători

Înainte ca sportivii să urce în ring, fanii au parte de o oportunitate specială: cântarul oficial al galei, joi, de la ora 17:00, la Atriumul din Iulius Town. Toți sportivii vor fi prezenți, inclusiv invitați speciali, printre cei care au confirmat număându-se și Benny Adegbuyi. Este ultima șansă pentru suporteri să își vadă favoriții, să facă poze cu ei, să ceară autografe și să simtă atmosfera pregătirilor dinaintea unei gale majore.

„Le spun mereu luptătorilor faptul că fanii sunt motivul pentru care suntem aici. Să stai de vorbă cu ei, să faci poze, să le mulțumești, asta arată respectul pentru oameni și pentru sport. Joi, la ora 17:00, toată lumea are șansa să îi vadă pe băieți înainte să intre în ring. La gală toată lumea e concentrată pe meci, vor fi mai mult la vestiare, așa că e greu să îi întâlnești personal”, spune Moroșanu.

În aceeași notă, acesta subliniază și importanța momentului cântarului oficial: „Eu îl numesc examenul psihologic înainte de luptă. Acolo vezi în ochii sportivilor dacă sunt pregătiți, dacă sunt concentrați, dacă vin să câștige. Joi o să simțim prima explozie de tensiune.”

„Cântarul și meet-and-greet-ul sunt momentele care îi apropie pe sportivi de public. E ultima ocazie în care își pot arăta zâmbetul înainte să treacă în modul de luptă”, mai adaugă acesta.

Finala Dynamite Fighting Show 2025 promite o seară intensă, cu lupte de top și un public pregătit să trăiască fiecare moment. Indiferent de rezultate, Timișoara va fi martora unui final de sezon care va rămâne în memoria fanilor. Dynamite Fighting Show a ajuns în ultimele 12 luni la Oradea, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare și Pitești, fiind sold out de fiecare dată.

