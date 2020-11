EXCLUSIV | Explicatia pentru rezultatele slabe ale nationalei Romaniei: "Lui Mirel ii lipseste experienta!" Ce spune Dorinel Munteanu despre neconvocarea lui Hagi si Keseru

Dorinel Munteanu a vorbit in cadrul emisunii Ora Exacta in Sport de PRO X.

Cel mai selectionat roman din istoria echipei nationale a vorbit despre rezultatele slabe pe care le-a avut Romania. El considera ca Mirel nu are inca suficienta experienta si a declarat ca nationala nu poate sa joace super ofensiv asa cum s-a incercat in ultima vreme.

"Eu cred ca singurul lucru care ii lipseste lui Mirel este experienta, pentru ca a demonstrat in meciurile decisive ca atat prin alcatuirea formatiei, cat si prin ceea ce a facut in cele 3 jocuri. Nu a arata ca are experienta. Poate arata ceea ce isi propune in urmatoraea campanie de calificare, cand va avea timp sa puna in practica ceea ce isi doreste. Eu as merge, si FRF cred ca merge pe mana lui Mirel si asteptam urmatorea campanie de calificare. A trecut campania, am fost dezamgiti, dar are sustinerea mea si a unora dintre colegii mei.

E un risc enorm, eu cred ca Romania nu poate sa joace ca o echipa super ofesiva pentru ca nu are calitatea. De mici, jucatorii nostri nu sunt predispusi sa faca ambele faze ale jocului, sa faca si faza ofensiva si faza defensiva. Noi ne bazam foare mult pe faza ofensiva, desi in generatia noastra noi am marcat foarte multe goluri, nu trebuie sa fii o super echipa ca sa merchezi mult, dar nu primeam goluri. Dar eu inca o data spun Romania nu poate sa joace niciodata un fotbal super ofesiv. Ai nevoie de oraganizare buna si jucatorii, mai ales pe linia e fund a fie bine oragizati pe linia de fund sa faca ambele faze. Este un sfat pentru el, noi nu putemjuca un fotbal ofesiv", a declarat Munteanu

De asemenea, fostul antrenor de la Otelul Galati a vorbit despre neconvocarea lui Ianis Hagi si a lui Claudiu Keseru

"Face parte din strategia lui, dar in mod normal orice jucator care este in forma, Keseru trebuia convocat, dar poate el stie mai bine. Poate vrea sa ii vada mai mult la luctu pe Alibec si pe Puscas. Pentru ca in aceste 3 jocuri, eu cred ca foarte putini jucatori au avut timp sa demonstreze ca se poate baza pe ei. Unii au fost schimbati la pauza, au avut putine minute de joc. Probabil ca si asta conteaza. Mirel vrea in cele 3 jocuri sa aiba o confirmare de la acesti jucatori ca se poate baza baza pe ei in urmatoraea capanie de calificare, Dar Keseru este intr-o forma foarte buna si trebuia convocat, insa decizia este la el.

Nu pot sa iti dai seama de un jucator daca nu ii dau un joc, 80 de minute. Ianis Hagi si mai multi jucatori au fost folosti putine minute si nu puteau sa demonstreze. Ianis este talentat, care joaca constant la Rangers. In ultimele meciuri nu a jucat, asa ca nu ne puteam da seansa de eficienta acelui jucator daca tot schimbul se schimba la echipa nationala si are minute", a declarat fostul international.