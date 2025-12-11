Înaintea meciului din această săptămână, presa din Olanda l-a analizat pe patronul celor de la FCSB. Astfel, Gigi Becali a ajuns vedetă peste hotare.



Gigi Becali, vedetă în presa din Olanda



Jurnaliștii olandezi au scris despre averea lui Gigi Becali și afacerile pe care acesta le-a avut de-a lungul timpului:



"Gigi Becali este un fost păstor care a devenit miliardar imobiliar după căderea comunismului. Este o figură controversată implicată în scandaluri juridice și politice. El a fost văzut de unii drept un obstacol în calea progresului echipei FCSB.



Alții, însă, au indicat investițiile sale în facilități și jucători. El susține că donează milioane anual organizațiilor caritabile și spitalelor creștine", scriu cei de la 1908.nl.



Averea lui Gigi Becali este estimată la 1,2 miliarde de euro.

FCSB, în picaj în Europa Leauge



După cinci etape, FCSB se află doar pe locul 31 în faza principală din UEFA Europa League. Campioana en-titre a pierdut ultimele patru jocuri, iar șansele de calificare au scăzut dramtic.



FCSB a câștigat un singur meci în faza principală din UEFA Europa League. În prima etapă, bucureștenii au răpus o altă echipă olandeză, Go Ahead Eagles. FCSB s-a impus cu 1-0 în deplasare, dar misiunea de acum se anunță mult mai dificilă



Feyenoord se află pe locul 30, la egalitate cu FCSB, iar fără o victorie la București nu ar mai putea spera la calificare.

