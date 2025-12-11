”Cetățenii” s-au impus în deplasare, pe ”Santiago Bernabeu”, în fața galacticilor și au înregistrat toate cele trei puncte în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



Gazdele au deschis scorul în minutul 28, prin Rodrygo. Ulterior, Oaspeții au restabilit egalitatea prin Nico OReilly în minutul 35 și au dus scorul la 2-1 în minutul 43, după penalty-ul executat de Erling Haaland.



Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: ”Veriga slabă / Bine că a fost suspendat”



După meci, GOAL l-a notat cu 4 pe Bernardo Silva, care a fost integralist pe ”Bernabeu”. Publicația din Marea Britanie a scris că fotbalistul de la mijlocul terenului a fost veriga slabă pentru ”cetățeni”.



”A părut veriga slabă a lui City, o umbră a jucătorului care a evoluat atât de bine în această confruntare în trecut. A pierdut mingea înainte de faza penalty-ului, fiind împins de Carreras în faza care a dus la deschiderea scorului.



A fost prea lent în posesie, nu a reușit să-l servească pe Cherki când acesta se afla într-o poziție periculoasă.



A fost avertizat spre finalul meciului și este suspendat pentru deplasarea la Bodo/Glimt, ceea ce ar putea fi un lucru bun pentru City”, a scris publicația GOAL.com.



În UCL, Manchester City a ajuns la patru victorii, la care s-au adăugat un egal și o înfrângere, și se situează pe locul 4 cu 13 puncte după șase etape.



De cealaltă parte, Real Madrid se află pe locul 7 cu 12 puncte. În primele șase etape de la ”masa bogaților”, galacticii au bifat patru victorii și au înregistrat două eșecuri.

