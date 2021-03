EXCLUSIV | "Nemtii sunt favoriti, dar nu vad o problema sa nu le batem pe celelalte doua!" Miriuta mizeaza pe Stanciu si Hagi in primele meciuri din preliminarii

Nationala Romaniei se pregateste de meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Vasile Miriuta a analizat la PRO X sansele echipei lui Radoi in aceste meciuri. Fostul antrenor de la Ceahlaul Piatra Neamt, CFR sau Dinamo s-a aratat foarte optimist, mizand pe forma buna pe care o traverseaza fotbalistii romani in strainatate.

"Sunt optimist, tot timpul am fost cand echipa nationala a jucat, mai ales ca acum avem jucatori in mare forma care joaca in cupele europene.

Nemtii sunt favoriti, dar nu vad o problema sa nu batem celelalte doua echipe. Avem un Stanciu care e intr-o forma buna, e si Ianis de asemenea. Am mare incredere in Radoi si in jucatorii echipei nationale. A revenit si Puscas, Keseru da goluri in campionatul Bulgariei. Mi se par atacanti buni amandoi, nu cred ca vom juca cu atacant fals.

Pe Man, Mihaila, Puscas si Stanciu nu m-ar mira deloc sa ii vad in acelasi timp pe teren. Acesti 4 jucatori arata foarte bine in momentul de fata.

Chiar jucam bine la echipele de club, majoritatea jucatorilor sunt in forma buna. Nu putem sa ne speriem de Macedonia, cu tot respectul pentru ei", a spus Miriuta la Ora Exacta in Sport.