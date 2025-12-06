2025, an de coșmar pentru Denis Drăguș! La națională, el și-a făcut ieșirea de pe scenă, în preliminariile Mondialului din 2026, cu acel „roșu“ încasat, la Zenica, în meciul cu Bosnia (1-3), la doar trei minute după intrarea sa pe teren. Iar la nivel de club, Drăguș a devenit un atacant impotent.

În vară, Trabzonspor l-a împrumutat pe Denis, la Eyupspor, într-o tentativă de a scăpa de plata salariului unui jucător care a dezamăgit crunt după un transfer de 1,7 milioane de euro. Turcii au sperat că, odată ajuns la Eyupspor, Drăguș își va da un „restart“, va deveni un alt jucător și, prin niște evoluții bune, îi va convinge pe șefii noii sale echipe să-l transfere definitiv, în vara anului 2026.

La cinci luni distanță însă, rămânerea lui Drăguș, la Eyupspor, ține de un scenariu SF. Cel puțin, la ce se întâmplă acum cu internaționalul român, la această formație.

Drăguș a dat ultimul gol la club pe…6 aprilie!

De când a ajuns, la Eyupspor, Drăguș e zero barat! Astăzi, el a bifat partida cu numărul 10 la această echipă, în meciul din campionat cu Kayserispor: 1-1. Chiar dacă a fost integralist și notat cu 7 de Flashscore, Denis n-a reușit să depășească borna zero. Nici la capitolul golurilor marcate, nici la cel al paselor decisive!

De fapt, ca să vedem când a marcat Drăguș ultimul gol, la nivel de club, trebuie să scormonim serios în arhivă. Până ajungem pe data de 6 aprilie 2025. Adică, spre finalul sezonului trecut! Atunci, Denis și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un Fenerbahce – Trabzonspor (4-1).

Drăguș, pe „tobogan“

Pe fondul prestațiilor sale slabe, cota lui Drăguș a luat-o la vale pe site-ul transfermarkt.com. În mai 2024, el ajunsese să valoreze 4 milioane de euro. Astăzi, după trei valuri de micșorări succesive, românul e cotat de transfermarkt.com la 3,5 milioane de euro.

