BREAKING NEWS | Viorel Moldovan, OUT de la Petrolul! Antrenorul si-a dat demisia inainte de ultima etapa a sezonului regulat

Petrolul a pierdut duelul cu CS Mioveni, scor 0-1, in weekend, iar fanii s-au aratat nemultumiti de jocul echipei.

Desi dupa meci a declarat ca nu are de gand sa plece de la echipa, antrenorul Viorel Moldovan si-a dat demisia in aceasta dimineata.

Potrivit Telekom Sport, tehnicianul a ajuns la un acord cu cei din conducerea clubului pentru a se desparti amiabil.

Petrolul a reusit in acest an doua victorii si o remiza in Liga 2, suferind si o infrangere. In acest moment, ploiestenii sunt pe locul 10 in clasament, cu 28 de puncte, cu doua puncte in spatele echipei de pe ultimul loc din playoff, Metaloglobus.

In ultima etapa a sezonului regulat, sambata, de la ora 11:00, Petrolul va juca in deplasare pe terenul Universitatii Cluj.