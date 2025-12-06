Un băiat născut într-un sat uitat de lume. Merab Dvalishvili e "Mașina georgianǎ". Gala UFC 323 e LIVE pe VOYO (duminică, de la 5:00)



Georgia este celebră pentru vinuri, arhitectură si poveștile despre Viteazul în piele de tigru.

Merab a început aventura americană pe șantier



În ultimii ani însǎ georgienii au început sa fie cunoscuți tot mai mult in SUA si Europa pentru luptători. Iar cel care a deschis larg ușile Georgiei pentru Vest a fost Merab Dvalishvili.



Un băiat născut intr-un sătuc uitat de lume din Georgia, crescut pe străzile post-sovietice din Tbilisi, mutat în SUA pentru o șansă la o viață mai bunǎ, a reușit sǎ devină întruparea visului american. Merab si-a început aventura americanǎ lucrând în construcții, dar nu ca proiectant sau inginer, ci ca băiat bun la toate.

Cu toate astea visul sǎu era altul, nu voia doar sa muncească în SUA, ci voia sa fie cel mai bun luptător din lume.



Fiind deja campion de sambo, Merab a început sǎ lupte in UFC și după un început mai greu a devenit de neoprit. A fost nevoie doar de ceva timp pentru ca mașina de luptǎ georgiana sǎ înceapă sǎ funcționeze în parametri.

Anul lui Merab



A devenit repede campion, iar apoi a început sa doboare record după record. Anul 2025 este cu siguranță anul sǎu. In urma cu câteva zile a câștigat premiul ESPY pentru cel mai bun luptător, ia duminică dimineața își apără pentru a patra oară consecutiv centura in acest an.



Meciul va fi împotriva vechiului sǎu adversar Petr Yan, fost campion al categoriei si cel care i-a pus cele mai mari probleme in trecut lui Merab. O posibila victorie a georgianului ar reprezenta un adevărat record si l-ar așeza pe Merab in galeria celor mai buni luptători de mma din istorie.



Meciul va fi in direct si exclusivitate pe VOYO, dumincǎ de la 5:00.

