"Asta le-am spus colegilor despre Man!" Primele declaratii ale lui Mihaila si Man dupa convocarea la nationala de seniori! Ce i-a impresionat in Italia

Dennis Man si Valentin Mihaila au fost convocati de Mirel Radoi pentru partidele din debutul preliminariilor Mondialului.

Cei doi jucatori de la Parma au vorbit despre acomodarea in Italia. Mihaila a dezvaluit si ce l-au intrebat colegii cand au aflat de transferul lui Man.

"Mi se pare un fotbal foarte tacticizat, cu echipe care se apara foarte bine si pun pret pe tactica si pe defensiva. Cred ca mi se potriveste pentru ca sunt la o echipa care incearca sa joace pe contraatac si, fiind un jucator de viteza, acest lucru ma avantajeaza un pic. M-am integrat foarte bine si sper sa continui la fel.

Eram la antrenament, auzisem zvonuri ca va veni Dennis Man si colegii ma intrebau deja de el, ce fel de jucator e, cu ce picior loveste mingea. Le-am spus ca este un jucator destul de tehnic, cu viteza buna si cu calitate. Apoi le-am aratat niste videoclipuri cu el si mi-au spus ca il asteapta", a declarat Valentin Mihaila pentru frf.ro.

Dennis Man a vorbit despre ce l-a impresionat in Italia dupa plecarea de la FCSB.

"In primul rand, la Parma m-a impresionat aspectul tactic. S-au schimbat multe lucruri cu plecarea in Italia. Sunt in alta tara, sunt alte principii, mi s-a schimbat stilul de viata si sunt diferente destul de mari fata de Romania.

Stilurile echipelor difera. O echipa ataca foarte mult, iar in Italia suntem nevoiti sa ne si aparam pentru ca intalnim echipe foarte puternice, dar sper ca pe viitor sa o fac cat mai bine si cei de acolo sa fie multumiti de mine", a spus Man.

Referitor la prezenta la nationala, Valentin Mihaila a recunoscut ca isi doreste sa ajunga la un turneu final cu Romania: "Imi doresc sa fiu aici. De fiecare data cand sunt intrebat spun ca visul meu este sa joc la un Campionat Mondial sau European cu echipa nationala si sper sa-mi pun amprenta aici. Sper sa ma impun si sa fac fata aici."

In acelasi timp, Dennis Man a punctat faptul ca se simte extrem de mandru atunci cand imbraca tricoul echipei nationale: "Nu stiu daca este presiunea cea mai mare, dar pot spune ca e mandria cea mai mare. Sa imbraci tricoul echipei nationale e cel mai important lucru pentru un fotbalist. Important este ca echipa sa stim ce avem de facut. Vom pregati foarte bine jocul si vom da 100% pe teren."

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.