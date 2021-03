Mircea Lucescu este increzator in sansele echipei nationale: "Sa ne aducem aminte de un 5-1 impotriva Germaniei cand era foarte mare! In fotbal totul e posibil!"

Antrenorul lui Dinamo Kiev a revenit pentru cateva zile in Romania in pauza prilejuita de meciurile echipelor nationale.

Lucescu a analizat meciurile nationalei Romaniei cu Macedonia de Nord, Germania si Armania si a explicat ca va fi foarte greu in contextul in care vor fi 3 meciuri in doar 8 zile.

"Toate tarile joaca in aceleasi conditii, si nationala Ucrainei joaca 3 meciuri pe saptamana. Sigur ca e foarte greu, mai ales vin dupa atatea meciuri de campionat, care de asemenea s-au jucat la interval de 3 zile, vorbesc de cei care au avut si competitii europene.

Pentru nationala Romaniei sunt meciuri foarte grele, importante. Sper ca baietii sa inteleaga ce se asteapta de la ei in perioada asta si sper sa faca rezultate", a spus Lucescu.

De asemenea, antrenorul de 75 de ani a comentat si situatia in care se afla Radoi, care nu va putea sa fie alaturi de jucatori dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus: "E foarte greu, e ca o orchestra fara dirijor. Nu e simplu deloc, eu stiu ce inseamna sa nu poti sa fii langa echipa. Va fi greu, nu stiu cine il inlocuieste, ce solutii vor gasi".

In incheiere Mircea Lucescu a spus ca Romania ar putea produce o surpriza impotriva Germaniei, aducand aminte de victoria de senzatie obtinuta in 2004 pe stadionul Giulesti.

"Trebuie sa luptam, toata lumea trebuie sa lupte, toata lumea trebuie sa fie angajata in acest obiectiv foarte important. O calificare, o participare la un Campionat Mondial inseamna enorm pentru toata lumea.

Poate va aduceti aminte de un rezultat impotriva Germaniei, un 5-1 pe Giulesti cand Germania era foarte mare. In fotbal totul e posibil. Sunt meciuri foarte grele toate, toate tarile sunt pregatite pentru a participa la un turneu final. Nu cunosc nici potentialul adversarilor, nici al echipei noastre", a mai spus antrenorul lui Dinamo Kiev.