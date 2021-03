Program de FOC pentru Simona Halep la Miami! Cum arata tabloul Open-ului si cu cine vor juca celelalte romance din competitie

Simona Halep si-a aflat in aceasta dimineata adeversarele din turneul de la Miami.

Americanii au stabilit tabloul feminin al competitiei care se desfasoara in perioada 23 martie - 4 aprilie.

Simona Halep este a treia favorita a turneului si va intra in competitie in turul doi, cand o va infrunta pe Caroline Garcia, locul 51 WTA, sau pe o jucatoare venita din calificari.

In turul trei, romanca s-ar putea duela fie cu americanca Cori Gauff, locul 36 WTA, fie cu letona Anastasija Sevastova, locul 57 WTA.

Pentru Simona Halep, in optimi ar urma meciul cu poloneza Iga Swiatek, locul 16 WTA, iar in sferturi romanca ar putea da peste ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, sau peste cehoaica Petra Kvitova, locul 10 WTA.

Halep ar putea sta fata in fata cu principala favorita a turneului de la Miami abia in semifinale, cand ar putea sa o infrunte pe Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA si campioana din 2019 a competitiei.

A doua favorita a Open-ului de la Miami, Naomi Osaka, ar putea sa-i fie adversara Simonei Halep abia in finala.

Main Draw @MiamiOpen. Top 8 Seeds: 1. Barty

2. Osaka

3. Halep

4. Kenin

5. Svitolina

6. Pliskova

7. Sabalenka

8. Andreescu pic.twitter.com/vB6o8FR4qB — WTA Insider (@WTA_insider) March 21, 2021

Celelalte romance care vor juca in competitia americana in aceasta saptamana sunt Irina Begu, locul 74 WTA, care va juca in turul 1 cu rusoaica Anna Kalinskaya (locul 72 WTA), si Sorana Cirstea, locul 66 WTA, care va infrunta in primul meci pe americanca de doar 16 ani, Katrina Scot (locul 443 WTA).