Episod incredibil, povestit dupa 24 de ani! Ce i s-a intamplat lui Vladoiu dupa ce a primit rosu la Mondial: "Gica Popescu a cerut asta!"

Jean Vladoiu a jucat doar doua minute la Mondialul din '94. A fost eliminat in meciul cu Elvetia si a plecat acasa.

La 24 de ani de la Mondialul din Statele Unite, Vladoiu a dezvaluit ce i s-a intamplat dupa eliminarea din meciul cu Elvetia.

Gica Popescu a insistat ca Vladoiu sa fie trimis acasa, iar Federatia "l-a lucrat" de 35.000 de dolari, suma minima pe care a incasat-o fiecare jucator din lotul ce a scris istorie la Cupa Mondiala.

Vladoiu a primit cartonasul rosu la doua minute dupa ce a fost introdus in teren cu Elvetia, al doilea meci din grupa, pierdut de nationala noastra cu 4-1.

"Dupa meciul cu Elvetia, a urmat cel cu America. N-am jucat, pentru ca nu aveam cum, eram suspendat cel putin o etapa, dar inca nu se daduse decizia."

"Dupa ce am iesit din grupe mi-am aflat si suspendarea. Mi-au dat trei etape. Asta insemna sa joc doar finala."

"A fost un context atunci. Pe Maradona il trimisesera argentinienii acasa pentru ca l-au prins dopat. Nemtii l-au trimis si ei acasa pe Effenberg, pentru ca le-a aratat degetul mijlociu propriilor suporteri."

"Si probabil ca au zis <<Hai sa dam si noi un exemplu cu al nostru.>>"

"A fost o sedinta. S-a ridicat Gica Hagi si a zis <<A gresit, greselile sunt normale, firesti. Eu zic ca Jean sa ramana, sa-i mai dam o sansa, e un tip mai impulsiv...>> Stelea, de asemenea, mi-a luat apararea."

"Dar a intervenit Gica Popescu si a zis <<Este inadmisibil la nivelul asta sa faci asemenea greseli, eu propun sa plece acasa>>. Bine, planul era facut, biletele erau luate, ma asteptau la hotel", a spus Vladoiu in Gazeta Sporturilor.

"Mi-au luat si banii"

Vladoiu spune ca acel cartonas rosu i-a golit si conturile cu 35.000 de dolari, bani cu care puteai sa cumperi la acea vreme cinci apartamente de 3 camere in Bucuresti.

"Ce v-am povestit pana acum a fost partea normala, sa zic asa. Surpriza neplacuta a fost cand am ajuns acasa."

"Iesind din grupe, fiecare jucator trebuia sa primeasca 32-35.000 de de dolari, pentru prezenta in cantonament. Am ajuns acasa si ma asteptam la o amenda de 5-10.000 de dolari. M-am dus la banca si am vazut ca nu am niciun ban in cont", a mai povestit Jean Vladoiu.