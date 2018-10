BARCELONA - INTER | Suma incredibila pentru care Barcelona l-a pierdut pe Icardi! Vedeta lui Inter a fost trei ani pe Camp Nou! De ce a plecat

Icardi e principala arma a lui Inter diseara pe Camp Nou.

Mauro Icardi a fost junior la Barcelona si a plecat dupa 3 ani la Sampdoria pentru 400.000 de euro. Acum are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro in Italia. Golgheterul argentinian a semnat cu echipa U17 a Barcelonei, dupa ce marcase peste 400 de goluri la grupele de juniori de la Vecindario din Gran Canaria, acolo unde s-a mutat cu familia sa cand avea 9 ani.

Real Madrid, Valencia, Sevilla, Espanyol, Deportivo La Coruña, Arsenal si Liverpool au incercat sa-l transfere, insa, in 2008, Icardi a ales Barcelona. In ianuarie 2011 a fost imprumutat la echipa Primavera a Sampdoriei, iar italienii au introdus si clauza de transfer definitiv. Au si activat-o in vara lui 2011 si l-au transferat pentru 400.000 de euro. In 2012, Icardi a debutat pentru echipa mare a Sampdoriei si a facut-o cu gol, la 10 minute dupa ce a intrat pe teren in partida cu Juve Stabia.

In 2013, Sampdoria l-a vandut la Inter pentru 6,5 milioane de euro si 50% din drepturile unui viitor transfer. Acum e golgheterul Italiei si are clauza de 100 de milioane de euro.

Inaintea partidei, Icardi a declarat ca nu regreta despartirea de Barcelona. "Revenirea aici e speciala pentru ca aici a inceput totul. O sa fie interesant sa joc impotriva Barcei. Aici visam sa ajung cand eram copil in Canare. A fost un pas foarte important in cariera mea. Sunt recunoscator pentru ca am invatat foarte multe aici. Si m-a dus spre ceea ce sunt azi.

Nu am stat prea mult sa ma gandesc la ce o sa se intample cand am plecat in Italia. Stiam ca o sa fie foarte dificil sa joc in acea echipa a Barcei in Primera. Nu am avut niciun dubiu ca trebuie sa plec si nu sunt foarte fericit cu decizia luata", a spus el inainte de meci.

Icardi nu se va duela pe teren cu Leo Messi, cel despre care se spune ca l-a interzis la nationala Argentinei. Icardi s-a casatorit cu Wanda Nara, fosta sotie a lui Maxi Lopez, prienul bun al lui Messi. Rodriguez i-a acuzat pe cei doi ca au pornit relatia cand Wanda inca era casatorita cu el, iar Messi l-a sustinut pe Maxi, fostul sau coleg de la nationala si Barcelona.

Desi a fost golgheterul Italiei, Icardi nu a fost convocat la nationala Argentiniei la Cupa Mondiala din Rusia. Chiar si asa, atacantul spune ca regreta absenta lui Messi de pe teren. "Imi pare rau ca s-a accidentat, insa noi trebuie sa profitam de aceasta situatie", a spus el.