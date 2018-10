OPINIE / Lutu, un antrenor care stie sa conduca. Cum ar putea functiona relatia cu Becali la FCSB

Gigi Becali a anuntat zilele trecute ca Ionut Lutu "va fi antrenorul FCSB in cel mult un an"

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



"Nea Gigi, diseara ma duc la meciul cu Dinamo sau merg sa va aduc fetele de la biserica?", acesta ar putea fi dialogul patron-antrenor si planul tactic in sezonul viitor la FCSB.

Cand Sport.ro anunta in urma cu un an (articolul aici) ca Gigi Becali chiar vrea sa devina patron - antrenor la FCSB si se va folosi de credinciosul sofer Lutu ca sa isi indeplineasca visul, multi au strambat din nas, motivand ca nici chiar latifundiarul nu isi poate bate in asemenea hal joc de un club cu pretentii. Insa, Becali a confirmat in urma cu cateva zile ca "in curand o sa-l vedeti, peste un an, pe Lutu antrenor. O sa vedeti. Care Lutu nu o sa mai planga ca Dica. Antrenor la FCSB. Cand ia licenta, da, ca fac asa cum vreau eu. Pai, se descurca. Nu e acolo si staff-ul de antrenament sa il ajute?".

Daca se ambitioneaza sa faca acest lucru, dupa ce l-a vazut pe Gica Hagi patron-antrenor-scouter la Viitorul, trebuie sa i se reaminteasca respectuos lui Becali ca, in ciuda laudelor de sine ca a invatat fotbal mult de cand s-a implicat in fenomen, mai are pana sa ajunga la macar 10% din cunostintele despre "sportul-rege" uitate de fostul capitan al nationalei. De asemenea, in timp ce Hagi si-a facut o Academie si un club cu infrastructura de la zero, castigand trofee la juniori si la seniori, Becali a reusit sa preia o fosta castigatoare de Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei, dar careia a reusit sa ii piarda pe parcurs marca, palmaresul, mare parte dintre suporteri si fostele glorii si, in ultimii ani, chiar respectul de sine si simtul ridicolului, dupa ce a facut puscarie, si-a angajat rudele in club, le-a cedat pe hartie actiunile FCSB-ului nepotilor si a secerat antrenor dupa antrenor cu o nonsalanta demna de un film de actiune (26 de antrenori, incepand cu 2003, cu o medie a mandatului de 9,6 luni).

Ionut Lutu (43 ani), un fost jucator talentat, dar care fugea in miez de noapte din cantonamente pentru a merge in localurile cu lautari, este actualul sofer si om bun la toate al afaceristului din Pipera. Becali povestea in stilul caracteristic cum l-a "selectionat" pe Lutu pentru postul de aghiotant-sef: "Sa va povestesc cum l-am luat pe Lutu. Eu vedeam filme turcesti si vedeam cate un sef d-asta, aveau toti cate un aghiotant. Aghiotantul asta era atat de loial bascanului, incat nici macar nu se casatorea. Cand gresea fata de bascan se spanzura. Si m-am gandit: <Ba, daca as gasi si eu unul ca asta!> Parca Dumnezeu mi l-a scos in cale. Mi-a zis un prieten: <Ia-l ma si tu pe Lutu pe la Steaua pe acolo, da-i si lui 2-3 mii pe luna. Lutu baiat bun, cutare...> L-am chemat pe la palat. L-am tinut numai pe langa mine si acum el e numarul 1. Acum el e aghiotantul. Ochelari, DVD, filme noi, el nu le uita niciodata. Cand plec in strainatate, el se ocupa de tot. E super-loial".

Cu Lutu antrenor, probabil un baiat decent si loial, care dezvaluia ca filosofia sa ca antrenor este "sistemul pa atac, sistemul atacului propice performantei", dar in grija caruia poti sa lasi eventual ochelarii de soare si DVD-urile, nu si pregatirea si soarta unui club cu jucatori de peste 25 de milioane de euro, Becali va pune cruce pretentiilor ca FCSB-ul din denumirea clubului sau chiar mai are vreo legatura cu marca "Steaua". Va fi greu sa mai atraga jucatori de valoare, va fi aproape imposibil sa mai cucereasca trofee si sa se califice in grupele cupelor europene, va fi greu sa mai fie un club de luat in serios. Atunci chiar ca FCSB va insemna "Faci Ce Spune Becali" si se va putea bate cu succes la castigarea titlului de cea mai buna echipa de circ.