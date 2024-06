Component al Generației de Aur: "Mi-aș dori să văd o implicare mai mare din partea unor jucători ai naționalei"

Ion "Jean" Vlădoiu (55 de ani) a jucat ca atacant la FC Argeș, Steaua, Rapid, FC Koln, Dinamo, Kickers Offenbach, Universitatea Craiova și UTA Arad. Are 28 de selecții și două goluri pentru echipa națională, iar în palmares are trei titluri de campion în Divizia A, două trofee Cupa României și o Supercupă, dar și titlul de golgheter al României (1995-1996 / 25 de goluri). A fost antrenor la FC Argeș, FC Național și Dinamo, manager general la FC Argeș și responsabil de relația cu suporterii naționalei în cadrul FRF. Acesta a vorbit despre așteptările pe care le are de echipa lui Edi Iordănescu la Euro 2024.

"Vreau să văd altă atitudine, altă răutate, altă implicare"

După meciul cu Bulgaria nu am tras nicio concluzie. Mi-aș dori să văd o implicare mai mare din partea unor jucători. Din punct de vedere al efortului, al împlicării, nu a fost așa cum ne-a obișnuit această generație, care a reușit o campanie de calificare bună și ne-a dus din nou la un Campionat European.

Vreau să văd altă atitudine, altă răutate, altă implicare. Pentru că noi așa am ajuns pe primul loc în grupa din preliminarii, când nimeni nu credea, cu efort și forța grupului. Dacă vom începe bine cu Ucraina, cred că vom avea moral și ambiție și cu Belgia, ca să putem scoate un rezultat pozitiv. Cu Slovacia vom vedea, e încă departe meciul. Eu am mare încredere în această generație.

"Eu cred că ar trebui să-i susținem așa cum sunt ei"

Cred că jucătorii de după noi au suferit. Și generația lui Mutu și Chivu a fost comparată cu cea din 1990-2000. Eu cred că ar trebui să-i susținem așa cum sunt ei. Sunt alți jucători, altă generație, altă echipă, altă conjunctură. Sunt sigur că ei își doresc foarte mult să ne depășească pe noi, nivelul la care am ajuns la echipa națională. Această presiune permanentă poate că te deranjează și nu te ajută să te concentrezi. Cred că e valabil pentru generația Mutu - Chivu și pentru cea a lui Stanciu.

"Cred că e nevoie de o victorie de moral, înaintea începerii Euro 2024"

Nu aștept neapărat spectacol de la meciul cu Liechtenstein, aștept un rezultat bun și un antrenament eficient. Cred că e nevoie de o victorie de moral, înaintea începerii Euro 2024. Speram să văd mai mult curaj și dezinvoltură, pentru că am jucat totuși cu Bulgaria. Au venit 20-25.000 de spectatori ca să vadă ceva. Noi vom fi oricum alături de ei la Euro 2024, dar trebuie mai mult curaj. Sper să ne surprindă din nou plăcut la turneul din Germania. Șanse să ieși din grupă sunt, depinde doar de jucători.

"Iordănescu a venit într-un moment greu, când mulți refuzaseră postul"

Cred că sunt discuții în privința prelungirii contractului lui Edi Iordănescu. Orice antrenor dorește să câștige mai mult. În cazul lui nu cred că salariul e principala cerință acum. Edi Iordănescu a venit într-un moment greu, când mulți refuzaseră postul. A îndeplinit visul tuturor suporterilor, am terminat grupa neînvinși și pe primul loc. Mai mult nu știu ce i se putea cere. Eu am lucrat la FRF timp de 11 ani și cunoșteam grupul de jucători, știam că au potențial de creștere. În cunoșteam și pe omul și pe antrenorul Edi Iordănescu.

Am așteptat și m-am bucurat mult pentru această calificare. E foarte important ca jucătorii să conștientizeze șansa pe care o au, nu trebuie să pățească ce am pățit noi în Anglia, la Euro 1996. A fost un turneu trist, pentru că nu am reușit să facem niciun punct. Eu cred că această generație va reuși să facă mai mult decât am reușit noi în Anglia. Jucătorii pot prinde și echipe bune, au nevoie de antrenori care să aibă încredere în ei și la club. Cred că Mourinho, Turcia și Fenerbahce ar fi ca o mănușă pentru Ianis Hagi, de exemplu", a declarat Vlădoiu.

Foto - Gabriel Chirea