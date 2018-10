Secundul lui Olaroiu din China a PLECAT la alta echipa! Urmeaza si antrenorul dorit de Becali la FCSB? Anuntul momentului

Cu trei etape inainte de finalul de sezon din China, Olaroiu a ramas fara antrenor secund.

Dorit de Becali la FCSB ca sa readuca echipa in grupele Champions League, Cosmin Olaroiu a primit o veste proasta.

Antrenorul sau secund, italianul Cristian Brocchi, a decis sa plece la Monza, echipa preluata de Berlusconi recent. Fostrul patron al Milanului a dat afata antrenorul dupa o serie de cinci meciuri fara victorie si l-a convins pe Brocchi sa lase banii din China pentru Serie C din Italia.

Brocchi a fost ultimul antrenor al Milanului din era Berlusconi, pentru cateva etape. El a ajuns apoi sub comanda lui Capello la Jiangsu, insa legendarul antrenor italian a fost inlocuit cu Cosmin Olaroiu de chinezi. Brocchi a lucrat cu Olaroiu pana acum, cand a decis sa dea curs ofertei primite de la cuplul Berlusconi - Galliani de la Monza.

Decizia vine intr-o perioada in care Becali il curteaza pe Cosmin Olaroiu cu o oferta tentanta pentru o revenire spectaculoasa la FCSB. Potrivit surselor www.sport.ro, Becali i-a oferit 10 de milioane de euro lui Olaroiu din bonusul de calificare in grupele Champions League. Olaroiu castiga insa 7 milioane de euro doar din salariu la Jiangsu si nu are prea multe motive sa plece.

Ar putea fi insa fortat sa o faca. Cu trei etape inainte de final, Jiangsu Suning se afla pe locul 5 in clasament fara nicio sansa matematica la titlu de campioana. Sunt 20 de puncte intre Shanghai SPIG, liderul in acest moment in China, si echipa lui Olaroiu. Liderul din China are doua puncte in fata celor de la Guangzhou Evergrande, antrenati de Fabio Cannavaro.

Obiectivul lui Olaroiu in la Jiangsu era castigarea titlului de campion.

Mai sunt trei etape in China iar Jiangsu mai are de jucat cu Beijing Renhe, Hebei si Shandong Luneng. Doar primele 3 clasate din campionatul chinez se califica in competiile internationale din Asia, primele doua in grupele Ligii Campionilor, iar a treia in preliminariile competitiei.