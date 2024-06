Jean Vlădoiu a dat cărțile pe față, după egalul României cu Bulgaria

Naționala de fotbal a României se pregătește intens pentru Campionatul European din Germania, programat să se desfășoare între 14 iunie și 14 iulie 2024. România s-a calificat la un turneu final după o pauză de opt ani și va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia și Slovacia.

Așteptările lui Jean Vlădoiu

Jean Vlădoiu, fost membru al „Generației de Aur”, a declarat că așteaptă o implicare mai mare din partea jucătorilor la turneul final. Deși nu a tras o concluzie clară după remiza 0-0 cu Bulgaria, Vlădoiu a scos în evidență importanța unei atitudini mai determinate.

„După ultimul meci nu am tras o concluzie, dar mi-ar plăcea o implicare mai mare din partea unor jucători. Aș vrea să văd altă atitudine, răutate, implicare. Așa am ajuns pe primul loc în grupă. Trebuie să începem bine cu Ucraina. Eu am mare încredere în această generație. Și generația lui Mutu, Chivu a fost criticată și comparată cu noi, trebuie să luăm fiecare generație cu ce vine. Probabil presiunea i-a deranjat și nu le-a prins bine.”, a declarat Jean Vlădoiu, în cadrul evenimentului în care CSA Steaua a aniversat 77 de ani de la înființare.

Evenimentul „Magicul 7”

CSA Steaua București a sărbătorit 77 de ani de la înființare printr-un eveniment intitulat „Magicul 7”, organizat cu ajutorul Football Museum Bucharest.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate tricourile unora dintre cei mai valoroși purtători ai numărului 7 din istoria clubului. Aniversarea a avut și un scop caritabil: șapte tricouri vor fi scoase la licitație, iar fondurile obținute vor sprijini Asociația „Victoria noastră e a ta”, care luptă pentru a-i salva pe Mario și Medeea, doi copii care suferă de paraplegie spastică ereditară Tip 56.

La eveniment au fost prezenți Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Toni Sedecaru și Florin Răsdan. Marcel Răducanu a trimis un mesaj video de susținere, iar Radu Troi și Nicolae Pantea nu au putut participa din motive întemeiate.

„Șapte este o cifră magică, o cifră care fascinează. Iar Steaua a ales astăzi, la împlinirea a 77 de ani, să aniverseze printr-o acțiune caritabilă, care implică fotbalul. Am ales șapte jucători reprezentativi ai echipei, care au purtat cu cinste pe spate, de-a lungul anilor, această cifră magică", a transmis clubul din subordinea MApN.

România la EURO 2024

Următorul mare eveniment fotbalistic, Campionatul European din Germania 2024, va fi transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze ale competiției vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, astfel suporterilor pot beneficia de acoperire completă a acestui turneu de mare anvergură.

Lotul României

PORTARI : Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2); MIJLOCAȘI : Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1)

: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1) ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Programul României în Grupa E