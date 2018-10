Unde a mers Cristiano Ronaldo dupa victoria cu Manchester: "M-a invatat atat de multe" Revedere emotionanta | FOTO

Cristiano Ronaldo a tinut sa arate ca nu l-a uitat pe fostul sau antrenor, Sir Alex Ferguson, si a publicat o imagine emotionanta pe contul sau de Twitter.

Fotografia a fost publicata de portughez miercuri, dupa ce echipa sa, Juventus, a invins cu 1-0 Manchester United pe Old Trafford, in confruntarea din grupele Champions League.

Cristiano Ronaldo a mers sa-l viziteze pe fostul sau antrenor de pe vremea cand evolua la formatia din Premier League si a transmis un mesaj emotionant dupa revedere.

"Un antrenor mare si, mai presus de toate, un om minunat. M-a invatat atat de multe lucruri pe teren si in afara lui. E extraordinar sa te vad intr-o forma buna, sefule!", a scris Ronaldo pe Twitter.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW