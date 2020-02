"El este liderul!" Mirel Radoi A DECIS care sunt jucatorii INDISPENSABILI din nationala! Se bazeaza pe jucatorul care nu a mai jucat de 5 luni

Mirel Radoi a anuntat jucatorii care nu pot lipsi de la nationala.

Selectionerul Romaniei a vorbit despre jucatorii care nu pot lipsi de la nationala pentru barajul cu Islanda. Intr-un interviu acordat in emisiunea "Marius Tuca Show", Mirel Radoi a spus ca are deja cativa jucatori care sunt "convocati".



"Cred ca in momentul de fata pot da cateva nume, incepand cu cei doi portari, Tatarusanu si Ionut Radu. Dupa aceea Chiriches. Mai departe, Stanciu nu poate lipsi de la echipa nationala, pentru ca arata o forma foarte buna, chiar daca are momente de ratacire la declaratii publice. Dupa aceea, Razvan Marin, Cicaldau si Nistor. Chiar aseara ma uitam la Ianis Hagi.

Liderul nationalei este Chiriches, iar in spatele lui poate veni Tatarusanu", a declarat Mirel Radoi la Marius Tuca Show.

Din jucatorii declarati "indispensabili", 3 dintre ei nu prind minute pentru echipele de club, iar liderul, Vlad Chiriches nu a mai jucat din luna septembrie, de cand s-a accidentat.