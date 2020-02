Senzational | Mirel Radoi vrea sa implementeze "modelul japonez" la nationala! Decizia la care nu se astepta nimeni! Ce vrea sa faca selectionerul Romaniei

Ce vrea sa implementeze Mirel Radoi la nationala.

Selectionerul nationalei Romaniei, Mirel Radoi, are ca obiectivul de a califica nationala la Campionatul European din vara acestui an, unde Bucurestiul este oras organizator, insa vrea sa implementeze si o idee la nivel de federatie. Radoi vrea ca de acum inainte la toate loturile din cadrul Federatiei Romane de Fotal sa fie implementat "modelul japonez". Mai exact, acest model presupune ca la finalul meciurilor jucatorii sa faca curatenie in vestiar. La Campionatul Mondial din 2018, la finalul fiecarui meci, jucatorii japonezi faceau curat in vestiar.

"Asta vom face, de acum inainte, la toate loturile de copii si juniori. Nu se va mai parasi niciun vestiar pana nu se va face curat. Atat in vestiar, cat si pe banca. Deja am fost surprinsi in doua ipostaze si am fost amendati. S-a lucrat de un an la un material, care a fost dat deja la toate loturile. De acum, nu se mai pleaca din nicin vestiar pana nu se face curat", a spus Mirel Radoi, la Digi.