"Pustii" lui Radoi au CONCURENTA serioasa la Jocurile Olimpice! Mohamed Salah, anuntat OFICIAL in lotul Egiptului de la Tokyo

Shawky Gharib, selectionerul nationalei U23 a Egiptului, a anuntat ca Mohamed Salah va juca la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Turneul de fotbal va avea loc in perioada 24 iulie - 9 august, ceea ce inseamna ca Salah va lipsi din pre-sezon cu Liverpool si primul meci din campania din Premier League.

In urma cu ceva timp, Jurgen Klopp a declarat ca "nu ar fi bine" ca Salah sa joace pentru tara lui, in Japonia. Insa, selectionerul, Gharib, a dezvaluit sa atacantul face parte din lotul pe care l-a ales pentru competitie.

"Dintre cei 3 jucatori seniori pe care ii vom chema, singurul la care suntem decisi este Salah deoarece este unul dintre cei mai buni jucatori din lume", a spus Shawky Gharib.

????????| Egypt under-23 boss Shawky Gharib has confirmed Mohamed Salah is set to represent his country at the 2020 Tokyo Olympics, ruling him out of pre-season and may miss the start of the season with Liverpool. (Ahmed Al Ramady) pic.twitter.com/g3WMLMnfMT