Asul din maneca! Mirel Radoi pregateste o mare surpriza pentru barajul cu Islanda

Romania intalneste Islanda in play-off-ul pentru EURO 2020 pe 26 martie, in deplasare.

Nicolae Dica, secundul lui Mirel Radoi la nationala, pregateste intens intalnirea decisiva pentru calificare si spune ca in jur de 70 de jucatori se afla pe lista largita de jucatori monitorizati. Mijlocasul viitorului, Gabi Iancu, este marea supriza pregatita de staff-ul tehnic la nationalei, spune Dica.

"E intr-o forma foarte buna, cred ca cea mai buna de cand e in Liga 1. Ma bucur, pentru ca el gandeste altfel, fata de cand l-am avut la Steaua. Am avut o discutie cu el in Turcia si mi-a placut cum gandeste. Era si el mai tanar. Mi-a placut gandirea lui si mentalitatea lui despre fotbal. Imi place ca in ultimii 20 de metri un jucător cu executii

Da, Gabi Iancu e pe lista noastra. Avem vreo 70 de jucatori pe lista lunga a nationalei. Ii urmarim. 30 sunt cu sanse pentru meciul cu Islanda. Nu poti sti ce se intampla. In decembrie, foarte multi jucatori din afara nu jucau, iar acum s-au transferat toti si pot juca", a declarat Dica la TelekomSport.

Gabi Iancu are 17 meciuri jucate pentru Viitorul in acest sezon de Liga 1, el reusind 9 goluri si 3 pase decisive.