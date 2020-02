Stalpul din defensiva lui Mirel Radoi? "E unul din cei mai buni fundasi romani in momentul asta!" Selectionerul l-ar putea reprofila cu Islanda: ce spune un oficial al FRF

Un oficial al federatiei vine cu o propunere pentru Mirel Radoi.

Romania o intalneste pe Islanda pe 26 martie, in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Mirel Radoi cauta solutii pentru intarirea defensivei si dupa ce a reusit sa il convinga pe Cristi Sapunaru sa revina la nationala, selectionerul ar putea sa reprofileze un alt fundas.

Este vorba de Andrei Burca, fundasul central al celor de la CFR Cluj, pe care Mirel Radoi ar putea sa il foloseasca fundas dreapta cu Islanda, spune consilierul presedintelui FRF.

"In ce situatie suntem cu jucatorii care evolueaza pe acest post devine o solutie. Poate deveni o solutie. Eu cred, fara sa fiu implicat in actiunea de selectie, ca poate deveni o varianta oriunde in lantul aparatorilor. E unul dintre cei mai buni fundasi romani in momentul asta", a spus Andrei Vochin, la telekom.

In ultimele meciuri ale echipei nationale, pe postul de fundas dreapta au evoluat Romario Benzar si Vasile Mogos. Benzar a traversat o perioada extrem de slaba la Lecce si nu a mai jucat din decembrie anul trecut, iar de la transferul la Perugia nu a prins niciun minut.

Nici Vasile Mogos nu se afla intr-o situatie mai buna si jucatorul lui Cremonese nu a mai prins minute de la inceputul lunii decembrie.