Arma secreta a lui Mirel Radoi? Fotbalistul surpriza care poate juca cu Islanda: "Arata niste calitati extraordinare!" Ce spune secundul selectionerului

Mirel Radoi le poate pregati o surpriza islandezilor.

Valentin Mihaila (20 de ani) traverseaza o forma buna si este unul din cei mai promitatori fotbalisti romani. Atacantul Craiovei a marcat golul victoriei in deplasarea de la Constanta si Nicolae Dica a vorbit despre posibilitatea convocarii acestuia pentru meciul cu Islanda.

Dica este secundul lui Mirel Radoi la echipa nationala si spune ca Mihaila este in atentia tuturor celor din staff:

"Cu totii avem o parere foarte buna despre el, pentru ca arata niste calitati extraordinare pentru varsta lui. Avand acea viteza, este si un jucator care apare foarte bine in fata portii... Cand va reusi sa fie mai combinativ, sa joace intre linii, din zona laterala sa intre in zona centrala, si va marca mai multe goluri, cu siguranta va fi un jucator de mare valoare si va costa multi bani. Este tanar, are timp sa invete aceste lucruri.

Deocamdata nu pot sa spun ce sansa are sa fie convocat, dar important este ca el sa aiba evolutii bune, iar in momentul cand este convocat, fie la nationala de tineret, fie la cea mare, sa vina sa aiba aceleasi evolutii bune. Este un jucator care poate sa creasca enorm de mult", a spus Nicolae Dica la telekom.

6 goluri si 3 pase decisive are Valentin Mihaila in acest sezon pentru Craiova si este evaluat la 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

In echipa nationala a Romaniei U21, Mihail are 4 meciuri si tot atatea goluri reusite.

Romania intalneste Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020, pe 26 martie, ora 21:45, in direct la PRO TV.