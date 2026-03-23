În timp ce vedetele Turciei sunt considerați jucătorii Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Zeki Celik (AS Roma), Salih Ozcan (Dortmund) și Hakan Calhanoglu (Inter Milano), unul dintre cei mai compleți fotbaliști din lotul lui Vincenzo Montella este Kerem Akturkoglu, care al cincilea cel mai selecționat jucător (49 meciuri) și al doilea marcator (14 goluri) din lotul actual.

Acesta poate evolua efectiv pe toate cele patru posturi din atacul naționalei sale (extremă stânga, extremă dreapta, atacant central și atacant secund/mijlocaș central ofensiv), fiind cel mai versatil jucător din lotul "Ay-Yildizlilar". Akturkoglu este cunoscut în Super Lig pentru tehnica sa în regim de viteză și execuțiile sale surprinzătoare, fiind notoriu pentru momentele în care reușește să decidă soarta meciurilor.

Studioului Warner Bros. nu l-a acționat în judecată

În noiembrie 2025, a apărut știrea că Warner Bros., unul dintre cele mai mari studiouri de film din lume, ar fi inițiat o procedură împotriva fotbalistului Kerem Akturkoglu la Curtea pentru Drepturi Intelectuale și Industriale din Istanbul.

Extrema lui Fenerbahce și a naționalei Turciei sărbătorește golurile marcate ca personajul Harry Potter, prefăcându-se că mânuiește o baghetă magică. El ar fi folosit pe rețelele sociale elemente vizuale și audio din filmele din seria Harry Potter, care sunt deținute de gigantul american de producție și distribuție de film și televiziune și care sunt protejate de brevete și drepturi de autor.

Ulterior, compania cu sediul în Burbank, California, care are încasări anuale de peste 4 miliarde de dolari, a transmis că nu a luat în calcul să inițieze o dispută juridică și consideră normal gestul fotbalistului, iar "conținutul distribuit de persoane populare este considerat natural și nu se vor lua măsuri legale".

A fost transferat de Fenerbahce de la Benfica

Muhammed Kerem Akturkoglu (27 de ani) este născut la Izmit (Provincia Kocaeli) și s-a format la juniorii cluburilor Golcukspor, Hisareynspor și Istanbul BB. La nivel de seniori a evoluat pentru Istanbul Bașakșehir (2015-2016, 2017-2018), Bodrumspor (2016-2017 / împrumutat), Karacabey Belediyespor (2018-2019), 24 Erzincanspor (2019-2020), Galatasaray (2020-2024), Benfica (2024-2025 / cumpărat cu 13 milioane euro) și Fenerbahce (2025-prezent / cumpărat cu 22.5 de milioane de euro). El are 49 de selecții și 14 goluri pentru naționala de seniori a Turciei, care va înfrunta România pentru calificarea la CM 2026.

În palmaresul său se găsesc Super Lig (2022-2023, 2023-2024), Turkish Super Cup (2023, 2025), Taca da Liga (2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2025), Super Lig Player of the Season (2021-2022), Super Lig - liderul paselor decisive (2022-2023), Super Lig Team of the Season (2022-2023), Primeira Liga Player of the Month (septembrie / octobrie 2024) și Primeira Liga Forward of the Month (septembrie / octobrie 2024). Este cotat la 22 de milioane de euro și a fost coleg cu Florin Andone, Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău la Galatasaray.

