Madrilenii au deschis scorul destul de târziu în partida cu Elche. Era minutul 39 când Rudiger înscria, însă minutul 44 a adus şi al doilea gol pentru gazde, reuşit de Valverde.

Victorie spectaculoasă pentru Real Madrid cu Elche

În partea secundă, Dean Huijsen a mărit avantajul gazdelor, dar pe final madrilenul Manuel Angel Moran a înscris în propria poartă şi oaspeţii au înregistrat astfel golul de onoare.

Arda Guler, gol de trofeul Puskas

Arda Guler a închis tabela, în minutul 89, iar Real Madrid – Elche s-a încheiat 4-1.

Reușita lui Guler se poate înscrie pentru trofeul Puskas, dedicat celui mai frumos gol al anului 2026. Execuția sa din propriul teren a intrat în poarta adversă de la aproximativ 70 de metri!

Cu 66 de puncte, echipa lui Arbeloa e a doua în clasament. Elche este a 17-a, cu 26 de puncte.

