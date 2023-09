Galatasaray s-a impus datorită golului marcat de Mauro Icardi în minutul 42, din pasa lui Akturkoglu și a trecut din nou pe poziția de lider al clasamentului, cel puțin până la meciul lui Fenerbahce, care are cu un punct mai puțin. Oaspeții puteau deschide scorul însă mai devreme, tot la o fază gândită de cei doi care au contribuit la golul victoriei.

La un penalty primit de Galatsaray, Akturkoglu și Mauro Icardi și-au propus să recreeze lovitura de pedeapsă spectaculoasă a lui Leo Messi și Luis Suarez din 2016, când Barcelona o învingea pe Celta Vigo cu 6-1. Pentru golul de 4-1, Messi a executat de la punctul cu var și a dat o pasă în lateral către Suarez, care a trimis balonul în plasă, imitând astfel faza făcută faimoasă de legendarul Johan Cruyff și Jesper Olsen în 1982.

Astfel, la meciul de marți seară, Akturkoglu s-a 'deghizat' în Leo Messi și i-a trimis lateral lui Mauro Icardi, însă atacantul nu a reușit să se 'transforme' în Luis Suarez, astfel că a trimis pe lângă poartă, irosind astfel șansa echipei sale de a trece în avantaj pe tabela de marcaj.

