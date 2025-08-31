Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează!

Fenerbahce îl transferă pe Kerem Aktürkoğlu de la Benfica pentru o sumă record

Kerem Aktürkoğlu (26 de ani), extrema stângă de la Benfica, se întoarce în țara natală și va semna un contract cu Fenerbahce. Va fi cel mai scump transfer realizat vreodată de gruparea din Istanbul: 22,5 milioane de euro sumă fixă și alte 2,5 milioane de euro posibile din bonusuri.



Aktürkoğlu a zburat deja către Istanbul pentru vizita medicală, iar acum este așteptat să efectueze vizita medicală și să semneze cu Fenerbahce, anunță Fabrizio Romano.

