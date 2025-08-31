Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează!

Adversara lui FCSB realizează cel mai scump transfer din istoria clubului: killer-ul din UCL semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
Fenerbahce, una dintre adversarele lui FCSB în faza principală din Europa League, este pe cale să realizeze un transfer spectaculos în ultimele zile din fereastra de mercato.

Fenerbahce îl transferă pe Kerem Aktürkoğlu de la Benfica pentru o sumă record

Kerem Aktürkoğlu (26 de ani), extrema stângă de la Benfica, se întoarce în țara natală și va semna un contract cu Fenerbahce. Va fi cel mai scump transfer realizat vreodată de gruparea din Istanbul: 22,5 milioane de euro sumă fixă și alte 2,5 milioane de euro posibile din bonusuri.

Aktürkoğlu a zburat deja către Istanbul pentru vizita medicală, iar acum este așteptat să efectueze vizita medicală și să semneze cu Fenerbahce, anunță Fabrizio Romano.

Interesant este că Aktürkoğlu e chiar jucătorul care a eliminat-o pe Fenerbahce în play-off-ul Champions League, în această săptămână. Turcul a marcat unicul gol al dublei Benfica - Fener.

Kerem Aktürkoğlu, fotbalist cu 44 de meciuri și 12 goluri la naționala Turciei, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la rivala Galatasaray (2020-2024). În urmă cu un an, Benfica l-a cumpărat pentru 12 milioane de euro, iar turcul nu a dezamăgit în Portugalia: 17 goluri și 13 pase decisive în 58 de apariții.

Acum, Aktürkoğlu va juca alături de Fenerbahce în faza principală din Europa League. Duelul cu FCSB este programat în ultima rundă din faza principală, la București, joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 22:00.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
