Ar putea fi nevoit să plătescă daune studioului Warner Bros.

Presa turcă anunță un fapt ireal. Warner Bros., unul dintre cele mai mari studiouri de film din lume, a inițiat o procedură împotriva fotbalistului Kerem Akturkoglu la Curtea pentru Drepturi Intelectuale și Industriale din Istanbul.



Extrema lui Fenerbahce și a naționalei Turciei sărbătorește golurile marcate ca personajul Harry Potter, prefăcându-se că mânuiește o baghetă magică, și ar fi folosit pe rețelele sociale elemente vizuale și audio din filmele din seria Harry Potter, care sunt deținute de gigantul american de producție și distribuție de film și televiziune și care sunt protejate de brevete și drepturi de autor.



În cazul în care pierde disputa jurudică, Akturkoglu ar trebui să plătească daune financiare companiei cu sediul în Burbank, California, care are încasări de peste 4 miliarde de dolari anual.

A fost transferat recent de Fenerbahce de la Benfica



Muhammed Kerem Akturkoglu (27 de ani) este născut la Izmit (Provincia Kocaeli) și s-a format la juniorii cluburilor Golcukspor, Hisareynspor și Istanbul BB. La nivel de seniori a evoluat pentru Istanbul Bașakșehir (2015-2016, 2017-2018), Bodrumspor (2016-2017 / împrumutat), Karacabey Belediyespor (2018-2019), 24 Erzincanspor (2019-2020), Galatasaray (2020-2024), Benfica (2024-2025) și Fenerbahce (2025-prezent / cumpărat cu 25 de milioane de euro). El are 49 de selecții și 14 goluri pentru naționala de seniori a Turciei, care va înfrunta România pentru calificarea la CM 2026.



În palmaresul său se găsesc Super Lig (2022-2023, 2023-2024), Turkish Super Cup (2023), Taca da Liga (2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2025), Super Lig Player of the Season (2021-2022), Super Lig - liderul paselor decisive (2022-2023), Super Lig Team of the Season (2022-2023), Primeira Liga Player of the Month (septembrie / octobrie 2024) și Primeira Liga Forward of the Month (septembrie / octobrie 2024). Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș ofensiv, al doilea vârf și extremă dreapta și este cotat la 23 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

