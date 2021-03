"Dupa unii jucatori trebuie sa trimiti taxiul sa ii aduci in zona lor!" Reactie GENIALA dupa meciul nationalei: "Nu sunt doar ei de vina!"

Romania s-a chinuit pe final cu Macedonia de Nord, insa a reusit sa castige in primul meci din preliminariile Mondialului din 2022, 3-2.

Tricolorii au inscris prin Tanase si Mihaila, insa macedonenii au replicat rapid cu doua goluri in doua minute, punand presiune pe jucatorii lui Radoi. Selectionerul a mutat inspirat, iar Ianis, intrat in a doua repriza a adus victoria, inscriind si primul sau gol la nationala Romaniei.

La finalul meciului, fundasii au fost intens criticati pentru golurile incasate, insa Mircea Rednic a analizat jocul Romaniei si a dezvaluit care au fost problemele tricolorilor.

"Trei puncte importante, mai ales tinand cont de situatia noastra. Bine ca am castigat. Merita felicitat Radoi in inspiratia avuta pentru alegerea lotului, am aratat bine ofensiv, dar am avut probleme in aparare. Aceleasi ca anul trecut.

Am vazut ca toata lumea critica axul central, aparatorii. Nu doar ei sunt de vina, trebuie sa invatam sa ne aparam cu toata echipa. Sunt cativa jucatori care in momentul in care si-au terminat actiunea, trebuie sa trimiti taxiul dupa ei sa vina in zona lor.

Fundasii laterali au avut mult de suferit, Bancu si Popescu, plus axul central, ca cei doi mijlocasi centrali sunt mai mult mijlocasi ofensivi decat defensivi, iar adversarul si-a creat multe situatii de a marca.

Am avut si anul trecut problema asta cu Austria si Norvegia. Doar aici trebuie sa mai lucreze Mirel, la cum a aratat echipa, ar trebui sa fim pozitivi.

Nu avem ce sa ii reprosam la goluri lui Nita. Inspirat, inspirati si cei care au intrat", a spus Mircea Rednic.