Campioana a primit vizita giuleștenilor pe Arena Națională, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.



”Ți se pare că sunteți cea mai bună echipă din România?” Florin Tănase a răspuns sincer după victoria cu Rapid



Florin Tănase a spus la flash-interviu că victoria din derby a fost una importantă și meritată, a apreciat evoluția din prima repriză, dar a recunoscut că echipa a cedat inițiativa după pauză.



”O victorie mare în derby, suntem fericiți. Am făcut o primă repriză foarte bună, după aceea ei au avut controlul jocului.



Per total, o victorie meritată. Așa ne place nouă, să trăim cu emoții. Cred că și în prima repriză trebuia să mai marcăm. Eu îmi doresc o mică vacanță, o să fie scurtă, avem nevoie, după trebuie să fim conștienți de ce trebuie să facem.



(n.r. Ți se pare că sunteți cea mai bună echipă din România?) Nu mi se pare, suntem. În prima repriză, am arătat ca cea mai bună echipă din România. În a doua, nu.



E o diferență pe care trebuie să o recuperăm. Dacă ne vom relaxa, se pot face 4-6 puncte. Trebuie să fim conștienți și să jucăm fiecare meci la victorie, pentru că se pot obține multe victorii.



Trebuie să ne uităm și mai sus, că nu sunt așa sigure de play-off echipele care au fost pe 1, pe 2, pe 3”, a spus Florin Tănase.

