Viața lui Florinel Coman (27 de ani) s-a schimbat total, odată cu transferul său în Qatar, la Al-Gharafa. Și nu neapărat în bine!

Desigur, fostul star al FCSB-ului câștigă acum cei mai mulți bani, de când s-a apucat de fotbal, însă cu prețul de a fi a cincea roată la căruță, după cum Sport.ro a arătat aici. Pe fondul marginalizării sale, în Qatar, el a pierdut și echipa națională. Ultima sa prezență sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024!

Florinel Coman, anunțat titular în Champions League

Inclusiv din punct de vedere al programului, viața lui Coman s-a cam dat peste cap, în Asia. Pentru că, în ultima lună, când în Europa s-a jucat fotbal la foc automat, Florinel a fost… în vacanță! Ultimul său meci, la Al-Gharafa, datează din 24 noiembrie, când a și reușit o fază spectaculoasă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, când în Europa cele mai multe întreceri fotbalistice vor lua o pauză de câteva săptămâni, Coman va avea un program încărcat. Cu șapte meciuri, începând de mâine până la finalul lunii ianuarie.

Surprinzător e că, deși nu e în grațiile antrenorului Pedro Martins, Coman poate primi încă o șansă de a-și arăta calitatea, în Champions League. Pentru că, potrivit jurnaliștilor din Qatar, Florinel a fost reținut în lot, pentru confruntarea de luni (ora 20:15) cu Al-Wahda (Emirate).

Mai mult decât atât, Coman e dat chiar în primul 11! Acest anunț întărește o situație paradoxală pentru Florinel, în acest sezon. Pentru că el a tot jucat, în Champions League - are deja cinci apariții, în această competiție -, însă în campionat a fost folosit doar 14 minute, în zece etape!

