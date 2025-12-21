FCSB - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Derby-ul etapei de Superliga

Partida FCSB - Rapid, din runda 21 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu la egalitate, scor 2-2.

De cealaltă parte, Rapid este lider în Superliga cu 39 de puncte adunate în 20 de meciuri. Giuleștenii vin după insuccesul din runda trecută cu Oțelul, scor 0-2.

FCSB vine după victoria 2-0 cu Unirea Slobozia din etapa trecută și se află pe poziția a noua din Superliga, la cinci „lungimi” de ultimul loc de play-off.

Elias Charalambous, declarație în forță înainte de FCSB - Rapid: ”Am senzația asta”



La conferința de presă premergătoare derby-ului, Elias Charalambous, antrenorul cipriot al roș-albaștrilor, a ținut să puncteze faptul că derby-ul este extrem de important și că nu există favorite indiferent de clasament.

Mai mult, tehnicianul a sugerat că elevii săi trebuie să fie concentrați total pentru a obține cele trei puncte și pentru a le oferi fanilor FCSB o victorie înainte de Crăciun.



”Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine (n.r. duminică, 21 decembrie), să câştigăm meciul.



Este foarte important pentru noi să câştigăm acest tip de meciuri şi sper să câştigăm cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt şanse 50-50. Nu contează poziţia în clasament.



Sper să ne facem fanii fericiţi înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% la acest derby. Suntem pregătiţi să-i facem fericiţi pe fani”, a spus Charalambous.

