EXCLUSIV | "Zici ca a fost in armata!" Dezvaluiri facute de tatal lui Mihaila dupa debutul cu gol la nationala. "Asta a fost atuul lui inca din copilarie"

Valentin Mihaila a debutat cu gol in tricoul echipei nationale a Romaniei, in preliminariile Mondialului din Qatar.

In aceasta dimineata, tatal fotbalistului a vorbit la Pro X despre evolutia "tricolorului" si despre reusita senzationala din startul reprizei secunde.

Marian Mihaila a spus ca jucatorul legitimat la Parma a impresionat inca din copilarie prin viteza sa, unul dintre atuurile sale fiind faptul ca s-a concentrat intens pe fotbal, acum vazandu-se rezultatele unei munci incepute inca de la 10 ani.

Tatal lui Valentin Mihaila a dezvaluit si care a fost starea fotbalistului dupa partida cu Macedonia de Nord.

"A fost atuul lui de mic, de cand avea 10-11 ani. Asa a inceput si fotbalul. Prin viteza s-a facut remarcat si a ajuns la Craiova. Sa dea Dumnezeu sa fie bine in continuare. Ne bucuram de reusitele lui si mai ales de acest gol care a bucurat o tara intreaga. Suntem foarte mandri de el, suntem fericiti si ii uram succes. Ne mandrim cu el!

Fiind plecat de mic de acasa, am incercat sa fim aproape de el, stim ca i-a fost greu la Craiova si a trecut printr-o perioada dura, ca si cum ar fi fost in armata. A fost singur, a incercat sa fie cuminte. I-a placut ce face, fotbalul, si s-a tinut de el. Ii multumesc lui Dumnezeu ca acum are rezultate pe masura.

Stie prin ce a trecut, nu a avut copilarie, a stat la camin sub indrumarea antrenorilor... Le multumesc ca au avut grija de el, ca l-au crescut, au avut incredere in el. Sper sa o tina tot asa si sa ne bucure in continuare cu evolutiile lui.

Am vorbit cu el dupa gol, era foarte bucuros, va dati seama sa debutezi la echipa nationala in asa maniera... Si doar daca esti la echipa nationala e important. Pentru el niciodata nu s-a pus problema daca e rezerva sau nu, nici la nationala, nici la Parma. Cand s-a apelat la el, si-a facut treaba.

Germania e o echipa mare, care a castigat atatea trofee. Speram sa aiba toata echipa Romaniei o evolutie cat mai buna, sa ne aparam bine si pe contraatac sa si inscriem", a declarat tatal lui Valentin Mihaila la Ora exacta in sport.