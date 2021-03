Inca o problema pentru Multescu inaintea duelului cu CFR Cluj! Nepomuceno s-a accidentat la nationala! Care este starea fotbalistului

Dinamo este afectata de accidentari si de cazurile de Covid-19 care au aparut la echipa in ultimele zile.

Pe langa jucatorii deja accidentati, Gigi Multescu a primit in aceasta dimineata o noua veste proasta. Gevaro Nepomuceno, convocat la nationala statului Curacao, s-a accidentat dupa 40 de minute de joc si a fost schimbat.

In acest moment nu se stie cat de grava este problema medicala a fotbalistului recent transferat de Dinamo, care a mai acuzat dureri in ultima vreme, ca urmare a unei accidentari mai vechi.

In aceasta saptamana, la Dinamo au fost depistate si cazuri de Covid-19, 4 fotbalisti si doi maseuri fiind infectati cu noul virus. In plus, Ionut Serban a fost operat recent si va sta departe de gazon pentru o perioada destul de lunga de timp.

Gigi Multescu are, astfel, o misiune grea pentru finalul sezonului regulat al Ligii 1. In ultimele doua etape dinaintea playout-ului, Dinamo joaca in deplasare cu CFR Cluj si acasa cu Academica Clinceni.

Pana la partidele din Liga 1, Dinamo joaca un amical, sambata, de la ora 17:00, in direct pe PRO X si www.sport.ro, cu Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu.