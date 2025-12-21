Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Rapid: ”Cum să faci așa ceva?”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Rapid: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo; Superliga
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid după un final fulminant.

Campioana a primit vizita giuleștenilor pe Arena Națională, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, roș-albaștrii au înregistrat toate cele trei puncte.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Rapid: ”Cum să faci așa ceva?”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a intervenit în direct la TV după meciul de pe Arena Națională și a explicat că nu a avut nicio emoție în finalul partidei, chiar dacă Rapid a presat mult după golul lui Alexandru Dobre din lovitură de la 11 metri.

”Dacă dai galben lui Pantea, îi dai galben și lui Petrila, care mai avea un galben. Nu comentăm 11 metri, dar cum dai fault la ultima fază, când îl trage de tricou? Cum să faci așa ceva? Dacă dădea gol și nenorocea lumea?

Nu mi-au dat emoții, dacă mai sunt 5-10 minute până la final și am 2-0, eu am nevoie să dau gol? Am nevoie să țin de minge. Au dat golul ăla, dar au mai avut ocazii? Nu au avut niciun șut pe poartă la 2-1, cum să ai emoții?

Ăsta e jocul care mie îmi place, mingea la mine, pasez, încredere, asta înseamnă încredere, mișcare pe teren, minge la mine, asta înseamnă jucători valoroși, să pasăm din prima, pas-pas-pas-pas. 

Au avut vreo ocazie ei în prima repriză? Cum să te bată o echipă când tu ai 2-0, mai ai una singur cu portarul și mai ai și penalty”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Gestul făcut de MM Stoica imediat după FCSB - Rapid

  • Vlcsnap 2025 12 21 22h10m33s457
Foto: Corespondenți Pro TV

Imediat după meci, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sprintat către galeria roș-albaștrilor, care i-a aplaudat pe jucători după derby.

În momentul în care suporterii au început să strige ”Am avut și vom avea mereu...”, un cântec cu iz xenofob, MM Stoica le-a făcut jucătorilor semn să tacă.

