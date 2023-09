Rezultatele șoc ale serii: Italia tremură pentru calificarea la EURO + Germania, spulberată

În grupa C, Italia a remizat la Skopje contra Macedoniei de Nord, scor 1-1. Squadra Azzurra, la care a debutat selecționerul Luciano Spalletti, a deschis scorul în minutul 47, prin Ciro Immobile, însă s-a văzut egalată în minutul 81, după reușita lui Enis Bardhi.

Italia tremură pentru calificarea la EURO 2024: egal în Macedonia de Nord

Italia, campioana europeană en-titre, are emoții acum în privința calificării. Se află pe locul 3 în grupa C, cu 4 puncte în 3 runde, dar are un meci mai puțin decât Ucraina (7p) și două mai puține decât liderul Anglia (13p). În cazul în care nu va termina pe una dintre primele două poziții, Italia mai are și varianta barajului din Nations League pentru calificarea la turneul final.

Clasamentul din grupa C

1. Anglia - 13p (5 meciuri)

2. Ucraina - 7p (4 meciuri)

3. Italia - 4p (3 meciuri)

4. Macedonia de Nord - 4p (4 meciuri)

5. Malta - 0p (4 meciuri)

Germania, spulberată de Japonia într-un amical

Tot sâmbătă seară, dar la Wolfsburg, Germania a suferit un eșec usturător în amicalul cu Japonia. Calificată la EURO 2024 din postura de gazdă, trupa lui Hansi Flick a pierdut clar contra Japoniei, scor 1-4.

Cu staruri precum Ter Stegen, Kimmich, Gundogan, Sane, Havertz sau Gnabry în primul 11, Germania s-a văzut condusă la pauză, 1-2. Ito (11) și Ueda (22) au înscris pentru Japonia, în timp ce gazdele au punctat grație lui Sane (19). Pe finalul meciului, asiaticii au mai înscris de două ori prin Asano (90) și Tanaka (90+2), iar asiaticii s-au impus cu 4-1.

Germania traversează o perioadă de coșmar: patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci meciuri, toate amicale.

Ultimele 5 meciuri ale Germaniei